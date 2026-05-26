“Только мертвый не сказал, что Акела промахнулся”: Усик обратился к фанатам после боя с Верховеном

Чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик после победы над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном обратился к фанатам, заявив, что "только мертвый не сказал, что Акела промахнулся". Об этом Усик заявил в Instagram, передает УНН.

Вернулся к семье. Все отлично, все слава Богу. В очередной раз хочу поблагодарить украинский народ за поддержку. Вижу все ваши сообщения, всю вашу поддержку, вдохновение и борьбу. Слава Богу за все. Слава Украине. Только мертвый не сказал, что Акела промахнулся. Акела продолжает держать свой камень, все отлично. Есть победа, и это самое важное. Иногда она не такая красивая, как бы кто-то хотел, но она есть - сказал Усик.

Он поблагодарил англоязычных фанатов за поддержку, за поддержку Украины и его команды.

Всем тем, кто не верит в то, что он может, поверьте - вы можете. И не обращайте внимание на то, когда вам говорят, что вы не можете. Вы невероятны. Продолжаю оставаться на светлой стороне. Дорога продолжается. Свет светит еще сильнее, чем он светил. И все невероятно здорово. Добра - добавил Усик.

Контекст

Цитата "Акела промахнулся" - из "Книги джунглей" Редьярда Киплинга о старом волке Акеле, которую с подачи шакала Табаки подхватили другие, чтобы свергнуть лидера после первой же его ошибки на охоте.

Акела был мудрым и сильным вожаком Сионийской волчьей стаи, который годами не знал поражений. Но во время одной из охот на дикого буйвола он промахнулся и не смог догнать добычу.

Этим промахом сразу воспользовался тигр Шерхан и его прихвостень - шакал Табаки. Они подстрекали молодых волков против лидера, а Табаки злорадно кричал: "Акела промахнулся". По законам джунглей, вожак, который совершил ошибку, должен был освободить место или умереть в поединке.

Добавим

24 мая украинский боксер Александр Усик одержал победу над нидерландцем Рико Верховеном в поединке в Египте. Бой завершился досрочно в конце 11 раунда.

Большинство фанатов и экспертов указывали, что Усик абсолютно проиграл поединок, а рефери должен был продолжить бой.

Согласно боксерским запискам, бой Усик - Верховен оказался равным для двух судей из трех. Оливер Паломе и Фабиан Гуггенхайм в момент остановки боя указали в своих записках счет 95:95. А вот Паскуале Прокопио отдал минимальное преимущество нидерландцу (95:94).

Кроме того, после боя стало известно, что тренер Усика Юрий Ткаченко и менеджер Эгис Климас покинули команду боксера, о чем сообщил бывший промоутер Усика Александр Красюк.

Красюк рассказал, что Ткаченко и Климас ушли из команды боксера из-за того, что Усик окружил себя "людьми, которые во всем с ним соглашаются и говорят, что он лучший".

Александр Усик техническим нокаутом победил Рико Верховена в бою у пирамид