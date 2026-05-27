Финляндия готовится продлить закон для защиты границы с россией
Правительство Финляндии продлит закон о борьбе с инструментализированной миграцией. Ситуация на границе с рф остается напряженной из-за высокого риска провокаций.
Правительство Финляндии готовится продлить действие Закона о временных мерах по борьбе с инструментализированной иммиграцией, известного как Закон о безопасности границ. Об этом сообщается на сайте правительства Финляндии, пишет УНН.
Детали
В Министерстве внутренних дел страны заявили, что ситуация на восточной границе с россией остается напряженной.
Ситуация с безопасностью на восточной границе Финляндии остается напряженной, но стабильной. Однако мы должны быть готовы к быстрым и серьезным изменениям
Она добавила, что Финляндия намерена и впредь предотвращать попытки давления через использование миграции.
В Финляндии заявили о высокой угрозе на границе с рф
По оценке финских органов безопасности, риск инструментализированного проникновения через восточную границу остается высоким и существенно не изменился с 2025 года. В Хельсинки подчеркнули, что граница с россией является самой длинной внешней границей ЕС и НАТО с рф.
Закон о безопасности границ действует с июля 2024 года и позволяет Финляндии ограничивать прием заявлений о международной защите в определенных приграничных районах. В то же время сухопутная граница между Финляндией и россией остается закрытой с декабря 2023 года. Правительство заявляет, что эти решения дали желаемый результат – попытки незаконного пересечения границы были временно прекращены.
