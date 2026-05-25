Президент Финляндии Стубб готов представлять Европу на переговорах с рф
Киев • УНН
Александр Стубб готов представлять Европу на мирных переговорах в случае соответствующей просьбы. Он требует от рф обязательства по прекращению огня.
Президент Финляндии Александр Стубб был бы готов представлять Европу на мирных переговорах, если бы его попросили, сообщает Yle, пишет УНН.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в мае, что у Европы должен быть свой представитель на мирных переговорах с россией.
Если попросят, то, вероятно, это то, на что нельзя ответить отрицательно
Стубб подчеркнул, что только тогда, когда россия обязуется соблюдать прекращение огня, мы сможем начать обсуждать мир.
