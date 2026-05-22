Сибига высмеял идею кремля сделать Шредера «переговорщиком» от Европы
Киев • УНН
Сибига подтвердил обсуждение имен для переговоров, но опроверг участие Шредера. Он иронично призвал рф не предлагать Сигала или Депардье.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами иронично прокомментировал информацию о возможных представителях для переговорного процесса и высмеял желание кремля видеть экс-премьера Германии Герхарда Шредера переговорщиком от Европы, передает УНН.
Детали
По словам главы МИД, среди кандидатов действительно обсуждаются определенные фамилии, однако Шредера среди них нет.
По кандидатам. Да, есть определенные имена. Я не буду их называть, потому что это дипломатический процесс. Но это точно не Шредер. И я сразу на опережение, чтобы россияне больше не предлагали Жерара Депардье, Стивена Сигала, не знаю, может Орбана еще притянут в переговорщики со своей стороны
Министр не уточнил, о каком именно формате переговоров идет речь.
