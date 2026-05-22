Сибига высмеял идею кремля сделать Шредера «переговорщиком» от Европы

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами иронично прокомментировал информацию о возможных представителях для переговорного процесса и высмеял желание кремля видеть экс-премьера Германии Герхарда Шредера переговорщиком от Европы, передает УНН.

По словам главы МИД, среди кандидатов действительно обсуждаются определенные фамилии, однако Шредера среди них нет.

По кандидатам. Да, есть определенные имена. Я не буду их называть, потому что это дипломатический процесс. Но это точно не Шредер. И я сразу на опережение, чтобы россияне больше не предлагали Жерара Депардье, Стивена Сигала, не знаю, может Орбана еще притянут в переговорщики со своей стороны