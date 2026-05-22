Сибига высмеял идею кремля сделать Шредера «переговорщиком» от Европы

$44.230.0151.300.00
ukenru
14:53 • 3306 просмотра
Рубио назвал условия для возобновления переговоров Украины и рф при участии США
14:21 • 11243 просмотра
Чемпион бокса против короля кикбоксинга: анонс боя Усик — ВерховенPhotoVideo
Эксклюзив
14:18 • 7836 просмотра
Украина наращивает "дроновую блокаду" оккупированных территорий - оборона россиян может посыпаться - эксперт
Эксклюзив
13:38 • 8804 просмотра
Лазеры будут сбивать «шахеды» — военный эксперт объяснил, как будет работать украинская система «Тризуб»
13:16 • 5054 просмотра
Время и место встречи Зеленского и Орбана еще должны согласовать - глава МИД
11:01 • 3580 просмотра
Первая большая волна жары в Европе угрожает рекордными температурами
Эксклюзив
10:29 • 13285 просмотра
Кому будет выгодна новая система оплаты проезда в столицеPhoto
Эксклюзив
10:15 • 33486 просмотра
Одинаковый сценарий для всех судов: дело о смерти пациента Odrex затормозили на ключевом медицинском этапеPhoto
22 мая, 08:27 • 22445 просмотра
Зеленский назвал потери рф в этом году и украинские успехи в приграничье Сумщины
22 мая, 04:31 • 29256 просмотра
Мы находимся на переломном этапе войны - Сибига
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
2м/с
38%
753мм
Популярные новости
Мадьяр заявил, что на Закарпатье живет более 100 тысяч венгров "без базовых прав человека"22 мая, 09:22 • 22276 просмотра
Прах лидера ОУН Андрея Мельника и его жены привезли в Киев для чествованияPhoto10:38 • 13392 просмотра
Как Украина превратилась из просителя в один из самых ценных активов Запада в сфере безопасности10:55 • 20933 просмотра
Какие самые распространенные причины боли в левом боку11:31 • 18722 просмотра
В Украине формируется устойчивая практика: суды отказываются признавать лизинг транспорта как роялти12:47 • 11608 просмотра
публикации
Чемпион бокса против короля кикбоксинга: анонс боя Усик — ВерховенPhotoVideo14:21 • 11260 просмотра
В Украине формируется устойчивая практика: суды отказываются признавать лизинг транспорта как роялти12:47 • 11796 просмотра
Какие самые распространенные причины боли в левом боку11:31 • 18893 просмотра
Как Украина превратилась из просителя в один из самых ценных активов Запада в сфере безопасности10:55 • 21098 просмотра
Одинаковый сценарий для всех судов: дело о смерти пациента Odrex затормозили на ключевом медицинском этапеPhoto
Эксклюзив
10:15 • 33489 просмотра
Актуальные люди
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Государственная граница Украины
Швеция
Реклама
УНН Lite
Зеленский с супругой показали фото в вышиванкахPhoto21 мая, 06:40 • 47839 просмотра
Шакира выиграла налоговый спор в Испании на сумму более 55 миллионов евро18 мая, 13:30 • 81092 просмотра
Накидки, жатая ткань и кутюр - образы с красной дорожки Каннского кинофестиваляPhotoVideo16 мая, 08:43 • 119729 просмотра
Бекхэмы стали миллиардерами16 мая, 05:29 • 117739 просмотра
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo15 мая, 09:00 • 139946 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
Фильм

Сибига высмеял идею кремля сделать Шредера «переговорщиком» от Европы

Киев • УНН

 • 1562 просмотра

Сибига подтвердил обсуждение имен для переговоров, но опроверг участие Шредера. Он иронично призвал рф не предлагать Сигала или Депардье.

Сибига высмеял идею кремля сделать Шредера «переговорщиком» от Европы

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами иронично прокомментировал информацию о возможных представителях для переговорного процесса и высмеял желание кремля видеть экс-премьера Германии Герхарда Шредера переговорщиком от Европы, передает УНН.

Детали

По словам главы МИД, среди кандидатов действительно обсуждаются определенные фамилии, однако Шредера среди них нет.

По кандидатам. Да, есть определенные имена. Я не буду их называть, потому что это дипломатический процесс. Но это точно не Шредер. И я сразу на опережение, чтобы россияне больше не предлагали Жерара Депардье, Стивена Сигала, не знаю, может Орбана еще притянут в переговорщики со своей стороны

- заявил Сибига.

Министр не уточнил, о каком именно формате переговоров идет речь.

Украина рассчитывает открыть все шесть кластеров переговоров с ЕС в июне - Сибига22.05.26, 16:34 • 1210 просмотров

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Дипломатка
Андрей Сибига
Министерство иностранных дел Украины
Германия
Украина
Виктор Орбан