Украина рассчитывает открыть все шесть кластеров переговоров с ЕС в июне - Сибига

Украина твердо убеждена, что все шесть кластеров переговоров о вступлении в ЕС должны быть открыты в июне, сообщил во время общения с журналистами министр иностранных дел Андрей Сибига, пишет УНН.

Мы исходим из того, что кластеры должны быть формально открыты в июне. Это наша твердая позиция. Я считаю, что у нас есть поддержка наших европейских партнеров. И очень важно, чтобы это произошло. Потому что это не только об Украине, но это также и об интересах Европы. - сказал Сибига.

"Мы считаем, что основное политическое препятствие в виде правительства Орбана устранено после выборов в Венгрии, и мы действительно вышли в то состояние дел, когда дипломатия должна и может сделать свою работу", - считает глава МИД. - Я в это верю, и сегодняшняя встреча с Анитой (Орбан, глава МИД Венгрии - ред.) меня еще больше в этом укрепила".

"Да, все шесть кластеров - мы считаем, что у нас есть все основания ставить вопрос в таком ключе и озвучивать нашу позицию. Вы знаете, что мы получили бенчмарки заблаговременно, еще в прошлом году, мы по ним активно работали, мы достигли соответствующего процесса и мы считаем, что справедливо, в том числе в соответствии с европейской практикой, они должны быть оценены, а оценка ЕС, европейской стороны — это формальное открытие шести кластеров", - указал Сибига.

