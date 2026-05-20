Получаем сигналы, что открытие кластеров для Украины в переговорном процессе с ЕС приближается — Зеленский
Киев • УНН
Украина ожидает открытия переговорных кластеров с ЕС и 90 миллиардов евро помощи. Первые транши поступят в ближайшие недели после выполнения условий.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получает сигналы о том, что открытие кластеров в переговорном процессе с ЕС уже приближается. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Было сегодня также много нашей коммуникации с партнерами на уровне команд. Активно на европейском направлении. Мы получаем сигналы, что открытие кластеров для Украины в переговорном процессе с Европейским Союзом приближается. Это важно. Очень важно для нас. Украина выполнила все, что требовалось для этого прогресса
Он отметил, что уже ближе и запуск программы европейской поддержки для Украины объемом 90 миллиардов евро.
Первые транши мы ожидаем в ближайшие недели
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Сербии Александром Вучичем. Глава государства подчеркнул, что Киев рассчитывает на взаимовыгодные договоренности, в частности, по возобновлению переговоров о зоне свободной торговли с Сербией.