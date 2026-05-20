Получаем сигналы, что открытие кластеров для Украины в переговорном процессе с ЕС приближается — Зеленский

$44.150.0151.300.11
ukenru
17:33 • 5364 просмотра
"Динамо" — обладатель Кубка Украины по футболуPhotoVideo
Эксклюзив
16:33 • 10299 просмотра
Удобрения в обмен на безопасность - стоит ли Украине поверить лукашенко и согласиться ослабить санкции
15:24 • 9466 просмотра
Кабмин изменил правила пересчета платежек за тепло и горячую воду - Кулеба
Эксклюзив
14:02 • 11566 просмотра
"лукашенко боится потерять власть" - политолог оценил шансы вступления Беларуси в войну против Украины
14:00 • 15394 просмотра
ЕС подписал меморандум с Украиной для выплат из €90 млрд, транш ожидается в середине июня
Эксклюзив
20 мая, 12:22 • 20875 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex начнут слушать заново: юристы говорят о признаках затягивания процесса
Эксклюзив
20 мая, 12:11 • 17979 просмотра
"Это информационный шум" — военный эксперт оценил угрозу дистанционного минирования трасс в тылу Украины
Эксклюзив
20 мая, 11:33 • 15637 просмотра
Упадок гражданской авиации ударит по обороноспособности Украины - гендиректор Аэрокосмической ассоциации
20 мая, 11:01 • 13953 просмотра
Компания Fire Point и ее учредители не имеют статуса подозреваемых - НАБУ
20 мая, 10:30 • 14203 просмотра
"Цифры фантастические": на железной дороге предупредили о спросе 1 к 6 на билет в летний сезон, дали советы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
1м/с
85%
748мм
Популярные новости
На Ореховском направлении около 10 военных рф погибли после массового отравления алкоголем - ГУРVideo20 мая, 12:19 • 7752 просмотра
Мадьяр заявил о праве Украины защищаться и выступил за гарантии сильнее Будапештского меморандума13:26 • 5092 просмотра
Куда поехать на выходные в Карпаты: топ-7 локаций для атмосферного отдыхаPhoto13:40 • 14371 просмотра
С 35 тысяч до 19: демографический кризис наглядно на примере Киева14:13 • 11508 просмотра
Избавиться от тени прошлого: как профсоюзы становятся инструментом защиты достоинства работников15:45 • 8194 просмотра
публикации
"Динамо" — обладатель Кубка Украины по футболуPhotoVideo17:33 • 5366 просмотра
Избавиться от тени прошлого: как профсоюзы становятся инструментом защиты достоинства работников15:45 • 8498 просмотра
С 35 тысяч до 19: демографический кризис наглядно на примере Киева14:13 • 11648 просмотра
Куда поехать на выходные в Карпаты: топ-7 локаций для атмосферного отдыхаPhoto13:40 • 14531 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex начнут слушать заново: юристы говорят о признаках затягивания процесса
Эксклюзив
20 мая, 12:22 • 20876 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Марк Рютте
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Государственная граница Украины
Китай
Реклама
УНН Lite
Шакира выиграла налоговый спор в Испании на сумму более 55 миллионов евро18 мая, 13:30 • 43326 просмотра
Накидки, жатая ткань и кутюр - образы с красной дорожки Каннского кинофестиваляPhotoVideo16 мая, 08:43 • 84509 просмотра
Бекхэмы стали миллиардерами16 мая, 05:29 • 83897 просмотра
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo15 мая, 09:00 • 107646 просмотра
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"Photo14 мая, 13:35 • 105568 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Отопление
Социальная сеть
ЧатГПТ

Получаем сигналы, что открытие кластеров для Украины в переговорном процессе с ЕС приближается — Зеленский

Киев • УНН

 • 1586 просмотра

Украина ожидает открытия переговорных кластеров с ЕС и 90 миллиардов евро помощи. Первые транши поступят в ближайшие недели после выполнения условий.

Получаем сигналы, что открытие кластеров для Украины в переговорном процессе с ЕС приближается — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получает сигналы о том, что открытие кластеров в переговорном процессе с ЕС уже приближается. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН

Было сегодня также много нашей коммуникации с партнерами на уровне команд. Активно на европейском направлении. Мы получаем сигналы, что открытие кластеров для Украины в переговорном процессе с Европейским Союзом приближается. Это важно. Очень важно для нас. Украина выполнила все, что требовалось для этого прогресса 

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что уже ближе и запуск программы европейской поддержки для Украины объемом 90 миллиардов евро. 

Первые транши мы ожидаем в ближайшие недели 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Сербии Александром Вучичем. Глава государства подчеркнул, что Киев рассчитывает на взаимовыгодные договоренности, в частности, по возобновлению переговоров о зоне свободной торговли с Сербией. 

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Война в Украине
Александр Вучич
Европейский Союз
Сербия
Владимир Зеленский
Украина