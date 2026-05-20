Мадьяр заявил о праве Украины защищаться и выступил за гарантии сильнее Будапештского меморандума

$44.150.0151.300.11
ukenru
Эксклюзив
12:22 • 9586 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex начнут слушать заново: юристы говорят о признаках затягивания процесса
Эксклюзив
12:11 • 10892 просмотра
"Это информационный шум" — военный эксперт оценил угрозу дистанционного минирования трасс в тылу Украины
Эксклюзив
11:33 • 10326 просмотра
Упадок гражданской авиации ударит по обороноспособности Украины - гендиректор Аэрокосмической ассоциации
11:01 • 11329 просмотра
Компания Fire Point и ее учредители не имеют статуса подозреваемых - НАБУ
10:30 • 12017 просмотра
"Цифры фантастические": на железной дороге предупредили о спросе 1 к 6 на билет в летний сезон, дали советы
09:40 • 14920 просмотра
"Не вижу ни эффективности, ни профессионализма" — Сергей Власенко жестко раскритиковал НАБУ и САП
08:09 • 13613 просмотра
Обыски в полиции: Генпрокурор заявил о разоблаченной схеме прикрытия "порноофисов", фигурируют топ-полицейские в 3 областях, водитель замглавы МВДPhotoVideo
20 мая, 06:33 • 15768 просмотра
G7 обещает помочь Украине с финансированием, но напомнила об отмене льгот по НДС
19 мая, 16:01 • 35726 просмотра
Зеленский утвердил планы дальнобойных ударов на июнь
Эксклюзив
19 мая, 14:16 • 48227 просмотра
Совместные ремонтные предприятия и инженерные решения. Как связаны гражданская и военная авиации
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
3м/с
63%
747мм
Популярные новости
Утренняя атака на Запорожье: разрушен дом в Вольнянске, ранены четыре человека, среди них дети20 мая, 03:41 • 21750 просмотра
россия массово вербует иностранцев в армию через шантаж и блокировку счетов - АТЕШ20 мая, 04:15 • 13218 просмотра
Потери России за сутки составили 920 солдат и более 1800 беспилотников — Генштаб20 мая, 04:44 • 22031 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф посетит россию - посланник путина20 мая, 06:59 • 5708 просмотра
В Украине стартовала основная сессия НМТ-2026: главные советы и как действовать в случае воздушной тревоги07:53 • 19876 просмотра
публикации
Дело о медицинской халатности врачей Odrex начнут слушать заново: юристы говорят о признаках затягивания процесса
Эксклюзив
12:22 • 9586 просмотра
В Украине стартовала основная сессия НМТ-2026: главные советы и как действовать в случае воздушной тревоги07:53 • 20204 просмотра
Шанс на 14-й трофей или сенсация во Львове: анонс финала Кубка Украины по футболуPhotoVideo19 мая, 18:56 • 32613 просмотра
«Мы производим дроны, которые летят дальше всех» — главное из хардтока Штилермана у СоколовойVideo19 мая, 13:54 • 40827 просмотра
Битва за роддом: кому понадобился столичный Перинатальный центр?19 мая, 13:34 • 58698 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Дональд Туск
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Шакира выиграла налоговый спор в Испании на сумму более 55 миллионов евро18 мая, 13:30 • 40519 просмотра
Накидки, жатая ткань и кутюр - образы с красной дорожки Каннского кинофестиваляPhotoVideo16 мая, 08:43 • 81821 просмотра
Бекхэмы стали миллиардерами16 мая, 05:29 • 81336 просмотра
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo15 мая, 09:00 • 105238 просмотра
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"Photo14 мая, 13:35 • 103282 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель
Фильм

Мадьяр заявил о праве Украины защищаться и выступил за гарантии сильнее Будапештского меморандума

Киев • УНН

 • 918 просмотра

Петер Мадьяр поддержал право Украины на самозащиту любыми средствами. Он требует гарантий безопасности, которые будут сильнее Будапештского меморандума.

Мадьяр заявил о праве Украины защищаться и выступил за гарантии сильнее Будапештского меморандума
PAP/Paweł Supernak

Украина является жертвой и имеет право защищаться любыми средствами, чтобы сохранить свою территориальную целостность и суверенитет, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, указав, что гарантии безопасности должны быть сильнее тех, что были приняты в Будапештском меморандуме 1994 года, пишет УНН со ссылкой на PAP и The Guardian.

Детали

На пресс-конференции после встречи с главой польского правительства Дональдом Туском в Варшаве Мадьяра спросили о поддержке Украины и о возможности прекращения российской агрессии.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что "Украина является жертвой и имеет право защищаться любыми средствами, чтобы сохранить свою территориальную целостность и суверенитет".

По его мнению, сейчас нужно как можно быстрее достичь прекращения огня в военных действиях между россией и Украиной. "А затем нужно заключить мир, который будет стабильным и который будет гарантировать именно международное сообщество", – отметил Мадьяр.

Мадьяр, как отмечает The Guardian, сказал, что "войну следует прекратить как можно скорее, а международное сообщество должно гарантировать прочный мир, четко указав, что необходимые гарантии должны быть сильнее тех, что были приняты в Будапештском меморандуме 1994 года".

Он также обратил внимание на большое количество погибших с обеих сторон. Мадьяр напомнил, что летом 2024 года как первый евродепутат поехал в Киев, когда российские войска обстреляли детскую больницу. Он сказал, что тогда отправился в столицу Украины с гуманитарной помощью на почти 30-летнем микроавтобусе. "Я был в Киеве, тогда туда приехало немного людей", – отметил премьер Венгрии.

Глава венгерского правительства заявил, что войну в Украине нужно закончить как можно скорее. "Я считаю нормальным то, что существуют определенные разногласия относительно того, как это сделать, какой способ является лучшим, что может угрожать эскалацией. Каждое государство-член ЕС помогает так, как решит", – сказал Мадьяр.

Он сообщил, что, вероятно, встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить, в частности, вопросы прав венгерского меньшинства в Украине. 

Мадьяр снова заявил, что может встретиться с Зеленским на Закарпатье20.05.26, 15:59 • 652 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Европейский Союз
Варшава
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина
Киев
Польша