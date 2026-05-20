Мадьяр заявил о праве Украины защищаться и выступил за гарантии сильнее Будапештского меморандума

PAP/Paweł Supernak

Украина является жертвой и имеет право защищаться любыми средствами, чтобы сохранить свою территориальную целостность и суверенитет, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, указав, что гарантии безопасности должны быть сильнее тех, что были приняты в Будапештском меморандуме 1994 года, пишет УНН со ссылкой на PAP и The Guardian.

Детали

На пресс-конференции после встречи с главой польского правительства Дональдом Туском в Варшаве Мадьяра спросили о поддержке Украины и о возможности прекращения российской агрессии.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что "Украина является жертвой и имеет право защищаться любыми средствами, чтобы сохранить свою территориальную целостность и суверенитет".

По его мнению, сейчас нужно как можно быстрее достичь прекращения огня в военных действиях между россией и Украиной. "А затем нужно заключить мир, который будет стабильным и который будет гарантировать именно международное сообщество", – отметил Мадьяр.

Мадьяр, как отмечает The Guardian, сказал, что "войну следует прекратить как можно скорее, а международное сообщество должно гарантировать прочный мир, четко указав, что необходимые гарантии должны быть сильнее тех, что были приняты в Будапештском меморандуме 1994 года".

Он также обратил внимание на большое количество погибших с обеих сторон. Мадьяр напомнил, что летом 2024 года как первый евродепутат поехал в Киев, когда российские войска обстреляли детскую больницу. Он сказал, что тогда отправился в столицу Украины с гуманитарной помощью на почти 30-летнем микроавтобусе. "Я был в Киеве, тогда туда приехало немного людей", – отметил премьер Венгрии.

Глава венгерского правительства заявил, что войну в Украине нужно закончить как можно скорее. "Я считаю нормальным то, что существуют определенные разногласия относительно того, как это сделать, какой способ является лучшим, что может угрожать эскалацией. Каждое государство-член ЕС помогает так, как решит", – сказал Мадьяр.

Он сообщил, что, вероятно, встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить, в частности, вопросы прав венгерского меньшинства в Украине.

Мадьяр снова заявил, что может встретиться с Зеленским на Закарпатье