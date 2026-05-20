Мадьяр снова заявил, что может встретиться с Зеленским на Закарпатье

$44.150.0151.300.11
ukenru
Эксклюзив
12:22 • 9516 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex начнут слушать заново: юристы говорят о признаках затягивания процесса
Эксклюзив
12:11 • 10841 просмотра
"Это информационный шум" — военный эксперт оценил угрозу дистанционного минирования трасс в тылу Украины
Эксклюзив
11:33 • 10284 просмотра
Упадок гражданской авиации ударит по обороноспособности Украины - гендиректор Аэрокосмической ассоциации
11:01 • 11287 просмотра
Компания Fire Point и ее учредители не имеют статуса подозреваемых - НАБУ
10:30 • 11976 просмотра
"Цифры фантастические": на железной дороге предупредили о спросе 1 к 6 на билет в летний сезон, дали советы
09:40 • 14900 просмотра
"Не вижу ни эффективности, ни профессионализма" — Сергей Власенко жестко раскритиковал НАБУ и САП
08:09 • 13601 просмотра
Обыски в полиции: Генпрокурор заявил о разоблаченной схеме прикрытия "порноофисов", фигурируют топ-полицейские в 3 областях, водитель замглавы МВДPhotoVideo
20 мая, 06:33 • 15767 просмотра
G7 обещает помочь Украине с финансированием, но напомнила об отмене льгот по НДС
19 мая, 16:01 • 35724 просмотра
Зеленский утвердил планы дальнобойных ударов на июнь
Эксклюзив
19 мая, 14:16 • 48227 просмотра
Совместные ремонтные предприятия и инженерные решения. Как связаны гражданская и военная авиации
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
3м/с
63%
747мм
Популярные новости
Утренняя атака на Запорожье: разрушен дом в Вольнянске, ранены четыре человека, среди них дети20 мая, 03:41 • 21750 просмотра
россия массово вербует иностранцев в армию через шантаж и блокировку счетов - АТЕШ20 мая, 04:15 • 13218 просмотра
Потери России за сутки составили 920 солдат и более 1800 беспилотников — Генштаб20 мая, 04:44 • 22031 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф посетит россию - посланник путина20 мая, 06:59 • 5708 просмотра
В Украине стартовала основная сессия НМТ-2026: главные советы и как действовать в случае воздушной тревоги07:53 • 19876 просмотра
публикации
Дело о медицинской халатности врачей Odrex начнут слушать заново: юристы говорят о признаках затягивания процесса
Эксклюзив
12:22 • 9520 просмотра
В Украине стартовала основная сессия НМТ-2026: главные советы и как действовать в случае воздушной тревоги07:53 • 20157 просмотра
Шанс на 14-й трофей или сенсация во Львове: анонс финала Кубка Украины по футболуPhotoVideo19 мая, 18:56 • 32587 просмотра
«Мы производим дроны, которые летят дальше всех» — главное из хардтока Штилермана у СоколовойVideo19 мая, 13:54 • 40803 просмотра
Битва за роддом: кому понадобился столичный Перинатальный центр?19 мая, 13:34 • 58695 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Дональд Туск
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Шакира выиграла налоговый спор в Испании на сумму более 55 миллионов евро18 мая, 13:30 • 40519 просмотра
Накидки, жатая ткань и кутюр - образы с красной дорожки Каннского кинофестиваляPhotoVideo16 мая, 08:43 • 81821 просмотра
Бекхэмы стали миллиардерами16 мая, 05:29 • 81336 просмотра
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo15 мая, 09:00 • 105238 просмотра
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"Photo14 мая, 13:35 • 103282 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель
Фильм

Мадьяр снова заявил, что может встретиться с Зеленским на Закарпатье

Киев • УНН

 • 648 просмотра

Петер Мадьяр инициирует встречу с Зеленским в Берегово для перезапуска отношений. На переговоры вынесут вопросы прав венгерского меньшинства на Закарпатье.

Мадьяр снова заявил, что может встретиться с Зеленским на Закарпатье

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что надеется провести встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Берегово на Закарпатье. Об этом Мадьяр заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, передает УНН.

Я рассказывал господину премьеру, как выглядит ситуация с венгерским меньшинством, и создание правительства "Тисы" — это новая возможность между Украиной и Венгрией, мы уже сообщили об этом украинской стороне и даже на рабочем уровне начали проводить согласования относительно прав венгерского меньшинства, будь то языковых или других, чтобы они также получили все то, что имеют все остальные в Европейском Союзе. Я надеюсь, что эта серия рабочих переговоров быстро завершится, и так, как я предлагал, вероятно, я встречусь с Зеленским в Берегово на Закарпатье, где проживают венгры 

- сказал Мадьяр. 

Напомним 

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что инициирует встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Берегово на Закарпатье. По его словам, это могло бы стать символическим шагом к перезапуску украинско-венгерских отношений. 

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Государственная граница Украины
Европейский Союз
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина
Польша