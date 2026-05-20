Мадьяр снова заявил, что может встретиться с Зеленским на Закарпатье

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что надеется провести встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Берегово на Закарпатье. Об этом Мадьяр заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, передает УНН.

Я рассказывал господину премьеру, как выглядит ситуация с венгерским меньшинством, и создание правительства "Тисы" — это новая возможность между Украиной и Венгрией, мы уже сообщили об этом украинской стороне и даже на рабочем уровне начали проводить согласования относительно прав венгерского меньшинства, будь то языковых или других, чтобы они также получили все то, что имеют все остальные в Европейском Союзе. Я надеюсь, что эта серия рабочих переговоров быстро завершится, и так, как я предлагал, вероятно, я встречусь с Зеленским в Берегово на Закарпатье, где проживают венгры - сказал Мадьяр.

Напомним

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что инициирует встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Берегово на Закарпатье. По его словам, это могло бы стать символическим шагом к перезапуску украинско-венгерских отношений.