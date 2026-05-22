Мы находимся на переломном этапе войны - Сибига
Киев • УНН
Глава МИД Андрей Сибига заявил о переломном моменте в войне и потере преимущества россии. Он призвал НАТО к инвестициям и предупредил об угрозах со стороны беларуси.
В войне россии против Украины происходит переломный момент. Об этом после неформальной встречи Совета НАТО-Украина на уровне министров в Хельсингборге (Швеция) заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает УНН.
Детали
По его словам, "мы находимся на переломном этапе войны, и давление на москву растет".
Украина держит линию фронта, а человеческие ресурсы россии больше не являются решающим преимуществом
По его убеждению, чтобы достичь мира, необходимо сосредоточиться на трех критических элементах: дипломатии, давлении и силе.
Нам нужен новый толчок в наших мирных усилиях, одновременно усиливая наши специальные долгосрочные санкции и другие рычаги влияния
Он сообщил союзникам о растущих угрозах со стороны беларуси и призвал к соответствующим действиям, сдерживанию и шагам, чтобы предотвратить расширение агрессии москвы и минска.
"Украина больше не просто просит пожертвований; мы являемся контрибутором безопасности, донором и партнером, готовым поделиться своим опытом с союзниками. Увеличение расходов на оборону является гарантией мира, и я призываю каждого члена НАТО внести свой вклад в оборону Украины. Эти инвестиции принесут наибольший дивиденд в нашу мирную жизнь", - заверил глава украинского МИД.
Напомним
Андрей Сибига и генсек НАТО Марк Рютте обсудили угрозы со стороны беларуси и инициативу PURL. Глава МИД Украины подчеркнул важность санкционного давления и сдерживания врага.
путин проигрывает войну сразу на трех фронтах - Bild22.05.26, 01:42 • 22219 просмотров