Мы находимся на переломном этапе войны - Сибига
Мы находимся на переломном этапе войны - Сибига

Киев • УНН

 • 4744 просмотра

Глава МИД Андрей Сибига заявил о переломном моменте в войне и потере преимущества россии. Он призвал НАТО к инвестициям и предупредил об угрозах со стороны беларуси.

В войне россии против Украины происходит переломный момент. Об этом после неформальной встречи Совета НАТО-Украина на уровне министров в Хельсингборге (Швеция) заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает УНН.

Детали

По его словам, "мы находимся на переломном этапе войны, и давление на москву растет".

Украина держит линию фронта, а человеческие ресурсы россии больше не являются решающим преимуществом

- отметил дипломат.

По его убеждению, чтобы достичь мира, необходимо сосредоточиться на трех критических элементах: дипломатии, давлении и силе.

Нам нужен новый толчок в наших мирных усилиях, одновременно усиливая наши специальные долгосрочные санкции и другие рычаги влияния

- подчеркнул Сибига.

Он сообщил союзникам о растущих угрозах со стороны беларуси и призвал к соответствующим действиям, сдерживанию и шагам, чтобы предотвратить расширение агрессии москвы и минска.

"Украина больше не просто просит пожертвований; мы являемся контрибутором безопасности, донором и партнером, готовым поделиться своим опытом с союзниками. Увеличение расходов на оборону является гарантией мира, и я призываю каждого члена НАТО внести свой вклад в оборону Украины. Эти инвестиции принесут наибольший дивиденд в нашу мирную жизнь", - заверил глава украинского МИД.

Напомним

Андрей Сибига и генсек НАТО Марк Рютте обсудили угрозы со стороны беларуси и инициативу PURL. Глава МИД Украины подчеркнул важность санкционного давления и сдерживания врага.

Вадим Хлюдзинский

