Трамп и Нетаньяху разошлись во взглядах на военную операцию против Ирана — CNN

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Трамп отложил удары по Ирану ради дипломатии по просьбе союзников. Нетаньяху раскритиковал это решение и требует немедленного возобновления атак.

Трамп и Нетаньяху разошлись во взглядах на военную операцию против Ирана — CNN

Президент США Дональд Трамп провел напряженный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который раскрыл их разные взгляды на то, как продолжать войну с Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что это был не первый их разговор за последние дни - так, когда два лидера разговаривали в воскресенье, Трамп сообщил, что, вероятно, продолжит новые целенаправленные атаки на Иран в начале недели.

Но примерно через 24 часа после этого первого разговора Трамп объявил, что прекращает удары, которые, по его словам, были запланированы на вторник, по просьбе союзников в Персидском заливе: Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. С того времени страны Персидского залива тесно контактировали с Белым домом и пакистанскими посредниками, работая над рамочной программой, которая могла бы способствовать дипломатическим переговорам

- цитирует издание собеседника.

По словам источников издания в США и Израиле, продолжающиеся переговоры разочаровали премьер-министра Израиля, который давно выступает за более агрессивный подход в отношениях с Тегераном: Нетаньяху утверждал, что задержка выгодна только иранцам.

Нетаньяху выразил свое разочарование во вторник, заявив Трампу, что, по его мнению, отсрочка ожидаемых атак была ошибкой, и что президент должен продолжать действия по плану

- рассказал СМИ неназванный американский чиновник.

В то же время израильский источник сообщил изданию, что Нетаньяху скептически относится к тому, что переговоры приведут к соглашению, в частности потому, что на сегодняшний день Иран отказывается отдавать свой обогащенный уран.

Во время часового разговора Нетаньяху настаивал на возобновлении военных действий. Расхождение было очевидным: Трамп хочет увидеть, можно ли достичь соглашения, но Нетаньяху ожидал чего-то другого

- цитирует издание израильского чиновника.

Авторы добавляют, что в четверг на вопрос журналистов, может ли Иран сохранить свой высокообогащенный уран, Трамп ответил: "Мы получим высокообогащенный уран. Нам это не нужно, мы этого не хотим. Мы, вероятно, уничтожим его после того, как получим, но мы не собираемся позволить им его получить".

"В высших эшелонах израильского правительства существует сильное желание возобновить военные действия, и растет разочарование тем, что Трамп продолжает допускать то, что они называют дипломатическим промедлением Ирана. Но разочарование Нетаньяху позицией США - и в частности угрозами Трампа, которые в конечном итоге привели к паузе - не является чем-то совершенно новым. Американские чиновники и в прошлом признавали, что цели США и Израиля в отношении войны различаются", - резюмирует издание.

Напомним

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Соединенные Штаты готовы продолжить атаки на Тегеран, если Иран не согласится на мирное соглашение, но предложил подождать несколько дней, чтобы "получить правильные ответы".

Вадим Хлюдзинский

