Трамп анонсировал финальную стадию переговоров с Ираном и предупредил о «некоторых неприятных вещах»

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что переговоры с Ираном находятся "на финальной стадии", одновременно предупреждая о дальнейших атаках, если Тегеран не согласится на мирное соглашение. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что через шесть недель после того, как Трамп приостановил операцию "Эпическая ярость" для прекращения огня, переговоры о прекращении войны показали незначительный прогресс. На этой неделе Трамп заявил, что он был близок к тому, чтобы приказать провести еще несколько атак, но воздержался, чтобы дать время для переговоров.

Мы находимся на финальной стадии по Ирану. Посмотрим, что произойдет. Либо заключим сделку, либо мы собираемся делать некоторые вещи, которые немного неприятны, но, надеюсь, этого не произойдет. В идеале я хотел бы видеть мало убитых людей, а не много. Мы можем сделать это в любом случае – сказал он журналистам.

Выступая позже в Академии береговой охраны США, Трамп повторил свою риторику "либо/либо" – "Возможно, нам придется очень сильно ударить по ним... но, возможно, нет" – и подтвердил свою решимость не позволить Ирану получить ядерное оружие.

Вэнс заявил, что передача россии обогащенного урана Ирану не входит в планы США

Тегеран, со своей стороны, обвинил Трампа в сговоре с целью возобновления войны и пригрозил ответить на любые удары атаками за пределами Ближнего Востока.

"Если агрессия против Ирана повторится, обещанная региональная война на этот раз выйдет за пределы региона", – говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции.

Напомним

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты и Иран достигли значительного прогресса в своих переговорах, и ни одна из сторон не хочет возобновления военной кампании.

Трампу представили военные варианты в отношении Ирана - Axios