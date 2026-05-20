Си Цзиньпин и путин обсудили войну в Украине во время встречи в Пекине

В среду, 20 мая, лидер Китая Си Цзиньпин провел неформальную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Пекине. Во время разговора за чаем также затронули Украину, а также двусторонние отношения, сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Си Цзиньпин отметил, что на протяжении многих лет он поддерживает тесные контакты с Владимиром Путиным, совместно способствуя углублению и укреплению всесторонних стратегических партнерских отношений между Китаем и Россией в новую эпоху, способствуя тому, чтобы добрососедские и дружеские отношения между двумя странами еще глубже укоренились в сердцах людей, говорится в публикации китайских СМИ.

В то же время, как сообщает Bloomberg, Китай отрицает, что поставлял оружие любой стороне войны в Украине, заявив, что строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

Хотя Пекин рассматривает Москву как полезного партнера в ослаблении доминирования США и продвижении так называемого многополярного мирового порядка, Китай, похоже, решительно настроен не слишком отождествлять себя с рисками войны Путина в Украине, особенно учитывая, что он пытается представить себя во всем мире как силу стабильности