Китай и рф раскритиковали США после визита Трампа в Китай - договоренности по газовому контракту не было

Китай и россия в ходе саммита в Пекине выступили с совместной критикой ядерной политики США и планов президента Дональда Трампа по созданию системы противоракетной обороны Golden Dome. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

В совместном заявлении после встречи китайского лидера Си Цзиньпина и российского диктатора владимира путина стороны осудили "безответственную" ядерную политику Вашингтона.

В то же время Reuters отмечает, что несмотря на демонстративное единство москвы и Пекина в противостоянии с США, сторонам не удалось заключить масштабную газовую сделку, на которую рассчитывал кремль.

Агентство подчеркивает, что заявление после саммита продемонстрировало: несмотря на стремление Си Цзиньпина поддерживать стабильные и конструктивные отношения с Дональдом Трампом после его недавнего визита в Пекин, позиции Китая и США остаются кардинально разными в ключевых вопросах, где Пекин продолжает сближаться с россией.

