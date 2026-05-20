Вэнс заявил, что передача россии обогащенного урана Ирану не входит в планы США

$44.150.0151.300.11
ukenru
09:40 • 906 просмотра
"Не вижу ни эффективности, ни профессионализма" — Сергей Власенко жестко раскритиковал НАБУ и САП
08:09 • 4604 просмотра
Обыски в полиции: Генпрокурор заявил о разоблаченной схеме прикрытия "порноофисов", фигурируют топ-полицейские в 3 областях, водитель замглавы МВДPhotoVideo
06:33 • 11450 просмотра
G7 обещает помочь Украине с финансированием, но напомнила об отмене льгот по НДС
19 мая, 16:01 • 31899 просмотра
Зеленский утвердил планы дальнобойных ударов на июнь
Эксклюзив
19 мая, 14:16 • 46247 просмотра
Совместные ремонтные предприятия и инженерные решения. Как связаны гражданская и военная авиации
19 мая, 14:00 • 43308 просмотра
ЕС разочарован ослаблением США нефтяных санкций против россии
Эксклюзив
19 мая, 13:39 • 40370 просмотра
"путин может рискнуть всем" - политолог о возможной всеобщей мобилизации в рф
19 мая, 13:34 • 53449 просмотра
Битва за роддом: кому понадобился столичный Перинатальный центр?
Эксклюзив
19 мая, 12:58 • 38268 просмотра
Что оценивает судебно-медицинский эксперт в делах о медицинской халатности — блиц-интервью с профессором Андреем БиляковымPhoto
Эксклюзив
19 мая, 11:36 • 18523 просмотра
Тело младенца нашли в шкафу в Измаиле - прокуратура сообщила о уголовном производстве
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
3.6м/с
49%
748мм
Популярные новости
Связи с рф токсичны, поэтому от них открещиваются: ЦПД - о попытках рф присвоить победу Болгарии на Евровидении20 мая, 01:01 • 6736 просмотра
Утренняя атака на Запорожье: разрушен дом в Вольнянске, ранены четыре человека, среди них дети20 мая, 03:41 • 15421 просмотра
россия массово вербует иностранцев в армию через шантаж и блокировку счетов - АТЕШ04:15 • 3924 просмотра
Потери России за сутки составили 920 солдат и более 1800 беспилотников — Генштаб04:44 • 15580 просмотра
В Украине стартовала основная сессия НМТ-2026: главные советы и как действовать в случае воздушной тревоги07:53 • 7532 просмотра
публикации
В Украине стартовала основная сессия НМТ-2026: главные советы и как действовать в случае воздушной тревоги07:53 • 7942 просмотра
Шанс на 14-й трофей или сенсация во Львове: анонс финала Кубка Украины по футболуPhotoVideo19 мая, 18:56 • 27021 просмотра
«Мы производим дроны, которые летят дальше всех» — главное из хардтока Штилермана у СоколовойVideo19 мая, 13:54 • 35619 просмотра
Битва за роддом: кому понадобился столичный Перинатальный центр?19 мая, 13:34 • 53458 просмотра
Дебютант финала против победителя Кубка чемпионов: анонс финала Лиги Европы «Фрайбург» — «Астон Вилла»PhotoVideo19 мая, 13:19 • 37531 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Руслан Кравченко
Гитанас Науседа
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Иран
Конотоп
Реклама
УНН Lite
Шакира выиграла налоговый спор в Испании на сумму более 55 миллионов евро18 мая, 13:30 • 37181 просмотра
Накидки, жатая ткань и кутюр - образы с красной дорожки Каннского кинофестиваляPhotoVideo16 мая, 08:43 • 78623 просмотра
Бекхэмы стали миллиардерами16 мая, 05:29 • 78270 просмотра
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo15 мая, 09:00 • 102352 просмотра
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"Photo14 мая, 13:35 • 100561 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Социальная сеть
Техника
Ракетная система С-300

Вэнс заявил, что передача россии обогащенного урана Ирану не входит в планы США

Киев • УНН

 • 768 просмотра

Вице-президент Джей Ди Вэнс опроверг планы передачи иранского урана россии. Он заявил, что США и Иран не поддерживают такую инициативу.

Вэнс заявил, что передача россии обогащенного урана Ирану не входит в планы США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что передача россии обогащенного урана Ираном в рамках переговоров по прекращению войны "на данный момент не является" планом США, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Это на данный момент не является нашим планом. Это никогда не было нашим планом. Я видел некоторые сообщения об этом. Я не знаю, откуда это взялось

– сказал Вэнс журналистам на брифинге в Белом доме во вторник.

Вэнс предположил, что такая договоренность, вероятно, столкнется с сопротивлением как Вашингтона, так и Тегерана.

"Следовательно, это на данный момент не является планом правительства Соединенных Штатов. Иранцы не поднимали этот вопрос. У меня такое ощущение, что это не то, чему иранцы были бы особенно рады, и я знаю, что президент также не особо этому рад", – добавил Вэнс.

Напомним

Накануне Al Arabiya сообщило, что, согласно утечкам, иранская сторона согласилась на долгосрочное замораживание ядерной программы вместо полного демонтажа при условии, что высокообогащенный уран, который оценивается в 400 кг, будет передан россии, а не Соединенным Штатам.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Выборы в США
Война в Украине
Джей Ди Вэнс
Белый дом
Соединённые Штаты
Иран