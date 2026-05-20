Вэнс заявил, что передача россии обогащенного урана Ирану не входит в планы США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что передача россии обогащенного урана Ираном в рамках переговоров по прекращению войны "на данный момент не является" планом США, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Это на данный момент не является нашим планом. Это никогда не было нашим планом. Я видел некоторые сообщения об этом. Я не знаю, откуда это взялось – сказал Вэнс журналистам на брифинге в Белом доме во вторник.

Вэнс предположил, что такая договоренность, вероятно, столкнется с сопротивлением как Вашингтона, так и Тегерана.

"Следовательно, это на данный момент не является планом правительства Соединенных Штатов. Иранцы не поднимали этот вопрос. У меня такое ощущение, что это не то, чему иранцы были бы особенно рады, и я знаю, что президент также не особо этому рад", – добавил Вэнс.

Накануне Al Arabiya сообщило, что, согласно утечкам, иранская сторона согласилась на долгосрочное замораживание ядерной программы вместо полного демонтажа при условии, что высокообогащенный уран, который оценивается в 400 кг, будет передан россии, а не Соединенным Штатам.