Мадьяр заявил, что на Закарпатье живет более 100 тысяч венгров "без базовых прав человека"

Киев • УНН

 • 1684 просмотра

Петер Мадьяр требует прав для венгерского меньшинства ради новых отношений. Это является обязательным условием для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Мадьяр заявил, что на Закарпатье живет более 100 тысяч венгров "без базовых прав человека"
Rzeczpospolitą

Венгрия готова открыть новую главу в отношениях с Украиной, но сначала венгерскому меньшинству должны быть предоставлены базовые права, заявил новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью Rzeczpospolita, пишет УНН.

Детали

"Каждая страна, включая Украину, имеет право и обязанность защищать свою территориальную целостность и независимость. Однако наша ситуация в Венгрии уникальна. У нас в Украине живет венгерское меньшинство, которое не имеет базовых прав. В Центральной Европе в 2026 году! Мы говорим о праве на язык, культуру и административную автономию. У нас на Закарпатье живет более 100 000 венгров без базовых прав человека", - отметил Мадьяр в ответ на вопрос, воспринимают ли в Венгрии украинцев так же, как в Польше, где для поляков украинцы – герои, останавливающие российское наступление.

Однако наше правительство готово открыть новую главу в отношениях с Украиной. Но сначала наше меньшинство должно получить эти базовые права

- подчеркнул Мадьяр.

"Жизнь наших соотечественников в стране, которая уже пять лет находится в состоянии войны, и так очень сложна. Мы договорились с украинцами начать технические переговоры по этому вопросу", - указал он.

Мы изложили нашу позицию в 11 пунктах. Переговоры начались. Посмотрим, как они будут развиваться. Если они дадут результаты, мы сможем вести переговоры на более высоком уровне. И если эти переговоры окажутся успешными, я встречусь с Президентом Зеленским в одном из городов Закарпатья, чтобы открыть новую главу в наших отношениях

- отметил Мадьяр.

На уточнение, является ли это условием для того, чтобы Венгрия согласилась начать переговоры о вступлении между ЕС и Украиной, Мадьяр ответил:

Это непременное условие! Первая глава переговоров о вступлении, в конечном итоге, касается верховенства права и демократии. Если вы хотите присоединиться к европейскому клубу, вы должны уважать эти права. Это не является чем-то сложным или комплексным

Юлия Шрамко

