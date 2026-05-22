Конгресс США отменил голосование об ограничении военных действий Трампа против Ирана

Киев • УНН

 • 798 просмотра

Республиканцы отложили голосование из-за риска поражения и отсутствия депутатов. Документ должен был ограничить военную кампанию Дональда Трампа против Ирана.

Лидеры республиканцев в Палате представителей Конгресса США внезапно отменили голосование по ограничению военной кампании президента Дональда Трампа против Ирана. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что причиной такого решения стал риск отклонения документа из-за отсутствия республиканцев в сессионном зале, что грозило "позорным поражением президента Дональда Трампа".

Этот маневр произошел после нерезультативного голосования в Палате представителей на прошлой неделе по резолюции о прекращении военных действий США против Ирана. Демократы настаивали на повторном голосовании по непопулярному иностранному конфликту, поскольку он наносит растущий экономический ущерб американцам

- пишет СМИ.

В свою очередь издание Axios отмечает, что голосование в значительной степени носит символический характер из-за того, что Трамп может наложить вето на этот законопроект.

Напомним

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Соединенные Штаты готовы продолжить атаки на Тегеран, если Иран не согласится на мирное соглашение, но предложил подождать несколько дней, чтобы "получить правильные ответы".

