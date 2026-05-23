Зеленский ввел новые санкции против ракетчиков рф и "теневого" флота

Киев • УНН

 • 700 просмотра

Зеленский ввел санкции против 127 оккупантов за ракетные удары и 29 судов флота рф. Ограничения касаются командиров, атаковавших гражданские объекты.

Зеленский ввел новые санкции против ракетчиков рф и "теневого" флота

Президент Владимир Зеленский подписал указы о применении санкций в отношении оккупантов, ответственных за ракетные удары по территории Украины, и морских судов, являющихся частью теневого военно-логистического флота россии. Об этом говорится на Официальном интернет-представительстве Президента Украины, передает УНН.

Детали

Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций в отношении оккупантов, ответственных за ракетные удары по территории Украины, и морских судов, являющихся частью теневого военно-логистического флота россии

 - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первый санкционный пакет вошли 127 российских оккупантов, причастных к ракетным ударам по Украине, в частности по критической инфраструктуре и гражданским объектам.

Ограничения наложены на командиров подразделений дальней авиации воздушно-космических сил россии, которые применили более 4100 крылатых ракет воздушного базирования X-101, X-55, X-555, X-22, X-32 и аэробаллистических ракет "Кинжал". В частности, они наносили удары по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года и многоэтажке в Тернополе 19 ноября 2025 года, что привело к гибели 38 человек, среди которых восемь детей. Среди них и те, кто наносил удары с использованием ФАБ-1500 и ФАБ-3000 по Мариуполю в марте 2022 года

- отмечается в сообщении.

Санкции также наложены на командиров ракетно-артиллерийских подразделений сухопутных войск вооруженных сил россии. Они совершили более 1100 атак с использованием крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" и баллистических ракет "Искандер-М". В результате были атакованы критическая и гражданская инфраструктура по всей территории Украины, нанесен удар по кафе-магазину в селе Гроза на Харьковщине 5 октября 2023 года, где погибло 59 человек, атакована центральная часть Сум, где было 35 жертв, в том числе двое подростков, и нанесен удар по центру Чернигова 17 апреля 2024 года, где в результате удара тремя ракетами погибло 18 человек, еще 78 получили ранения.

Во второй пакет вошли 29 гражданских торговых судов, задействованных в перевозке грузов для военных нужд рф. Их привлекают к регулярной перевозке больших объемов вооружений, боеприпасов, военной техники и личного состава Министерства обороны россии. Большинство из них находятся под санкциями США, Европейского Союза и Великобритании. В отношении остальных Украина будет работать с партнерами над синхронизацией санкций

- подчеркивается в сообщении.

Напомним

Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против россиян и компаний, поставляющих продукцию для российского военно-промышленного комплекса, а также о продлении ограничительных мер, срок действия которых истекает.

Павел Башинский

