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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28448 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: признание украинских временно оккупированных территорий россией является "красной линией", мы на это не пойдем

Президент Украины заявил, что признание оккупированных территорий россией является неприемлемым. Любые переговоры с рф являются хрупкими, но Украина стремится к справедливому миру.

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Пожизненный срок российскому боевику Петровскому: Украина и Финляндия сотрудничали в сборе доказательств

российский боевик Воислав Торден (Ян Петровский) приговорен в Финляндии к пожизненному заключению за военные преступления, совершенные в Украине. В сборе доказательств сотрудничали Украина и Финляндия.

Война • 14 марта, 10:09 • 16258 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Окружной суд Хельсинки приговорил Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению за четыре военных преступления на востоке Украины в 2014 году. Это первый случай рассмотрения военных преступлений в Украине в Финляндии.

Война • 14 марта, 08:24 • 137583 просмотра

Подозреваемый в повреждении кабеля Estlink-2, танкер Eagle S перемещен для проведения детального расследования

Финские власти переместили российский танкер Eagle S для детального расследования повреждения подводного кабеля. Судно подозревают в повреждении электрического кабеля Estlink-2 и четырех телекоммуникационных кабелей.

Новости Мира • 29 декабря, 12:04 • 25829 просмотра

В Финляндии по подозрению в обходе санкций задержали самолет, летевший в рф

В аэропорту Хельсинки задержали литовский самолет Beechcraft из-за подозрения в обходе санкций. Самолет планировал необычный маршрут в Псков через Хельсинки вместо прямого рейса из Латвии.

Новости Мира • 19 декабря, 08:51 • 13670 просмотра

Подводный кабель между Финляндией и Германией поврежден: что известно

Телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Хельсинки и Ростоком перестал работать утром в понедельник. Ремонтные работы начаты, восстановление может занять от 5 до 15 дней.

Новости Мира • 18 ноября, 12:19 • 15657 просмотра

Усиление ПВО, ситуация на поле боя и привлечение КНДР к войне: Зеленский провел разговор с президентом Финляндии

Президенты Украины и Финляндии провели телефонный разговор по оборонному сотрудничеству и международным усилиям для мира. Обсудили ситуацию на фронте и угрозы от привлечения Северной Кореи к войне.

Война • 8 ноября, 18:10 • 21762 просмотра

В трех городах протестируют совместимость 5G с военным оборудованием - Федоров

Правительство одобрило изменения для тестирования 5G в трех городах Украины в течение 2 лет. Будут проверять совместимость технологии с военным оборудованием, а полноценный запуск планируется до 2030 года.

политика • 1 ноября, 16:09 • 19922 просмотра

Финляндия арестовала более 40 объектов, принадлежащих россии

В Финляндии арестовали более 40 объектов недвижимости и акций, принадлежащих российскому государству. Среди арестованного имущества - центр науки и культуры в Хельсинки, пляжный участок и квартиры в разных городах.

Новости Мира • 29 октября, 21:53 • 21149 просмотра

В разных частях Финляндии началась конфискация собственности рф

В Финляндии началась конфискация российских государственных активов, включая центр науки и культуры и несколько объектов недвижимости. Арест имущества связан с иском «Нафтогаза» о компенсации потерь в Крыму на сумму более 5 млрд долларов.

политика • 29 октября, 09:32 • 13643 просмотра

Впервые за границей: в Финляндии арестовали активы рф по крымскому иску Нафтогаза

Окружной суд Хельсинки наложил арест на российские активы в Финляндии стоимостью десятки миллионов долларов. Это первый успешный арест активов рф по иску об экспроприации имущества в Крыму.

Война • 28 октября, 09:59 • 24615 просмотра

Украина стала самой заминированной страной в мире: экологические вызовы обсудили на конференции в Хельсинки

Из-за российской агрессии Украина понесла масштабные экологические убытки. На конференции в Хельсинки обсудили экологические вызовы и механизмы ответственности за вред окружающей среде.

Война • 21 октября, 06:42 • 15838 просмотра

В правительстве заинтересованы в опыте Хельсинки по экологическим системам отопления: Шмыгаль - об усилении сотрудничества с Финляндией

Правительство Украины заинтересовано в опыте Хельсинки по экологическим системам отопления. Финляндия является одним из крупнейших доноров энергетического оборудования для Украины в Европе и предоставила военную помощь на 2,3 млрд евро.

политика • 20 октября, 07:55 • 37258 просмотра

Ермак: Украина стала одной из самых заминированных стран мира

На конференции в Хельсинки обсудили экологические последствия войны в Украине. Ермак призвал объединить усилия для преодоления экологических вызовов и разработки механизмов ответственности за нанесенный ущерб.

Общество • 19 октября, 20:30 • 56374 просмотра

Финляндия уже передала военной помощи на 2,3 млрд евро - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Президентом Финляндии Александром Стуббом в Хельсинки. Они обсудили военную помощь, в частности системы ПВО, и поблагодарили за поддержку Украины.

Война • 18 октября, 19:18 • 34245 просмотра

Эстония и Финляндия планируют закрыть Финский залив для российских кораблей

Эстония и Финляндия разрабатывают планы по закрытию Финского залива для российских кораблей в случае угрозы. Это технически возможно, но потребует учета экономических интересов и инфраструктурных изменений.

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Финляндия проголосует за закон, позволяющий возвращать мигрантов, пересекающих границу с рф

Парламент Финляндии проголосует за закон, позволяющий пограничникам возвращать мигрантов, пересекающих границу с рф, на фоне наплыва более 1300 искателей убежища.

политика • 12 июля, 03:43 • 98377 просмотра

Финляндия сообщила о выделении Украине €500 тыс. в рамках программы экономического развития

Финляндия выделила Украине 500 000 евро в рамках программы экономического развития ОЭСР для поддержки реформ, верховенства закона, борьбы с коррупцией и бизнес-структур.

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В Украине впервые успешно протестировали 5G

Украина впервые успешно протестировала технологию 5G, осуществив 5G-звонок между Ивано-Франковском, Киевом и Хельсинки, несмотря на продолжающуюся войну.

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18 мая: Международный день музеев, в Украине День резервиста и День науки

Сегодня, 18 мая, все поклонники искусства могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня музеев. Старейшим музеем мира считается Капитолийский музей в Риме, который был создан в 1471 году.

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Финляндия контактирует с НАТО и ЕС относительно препятствий GPS со стороны россии - глава МИД

Финляндия контактирует с НАТО и ЕС относительно растущих препятствий GPS со стороны россии, которые увеличились во время войны россии в Украине, заявила министр иностранных дел Элина Валтонен.

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Страны Балтии предупреждают о риске катастроф из-за российского глушения GPS

На выходных министры стран Балтии предупредили о риске воздушной катастрофы из-за глушения GPS, в котором обвиняют россию, после того, как два финских рейса были вынуждены развернуться на полпути из-за помех навигационным сигналам.

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Стрельба в школе в Финляндии: один подросток погиб

12-летний ученик открыл стрельбу в школе в Вантаа, Финляндия, убив одного ученика и ранив двух других.

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В школе в Финляндии произошла стрельба: 12-летний ученик ранил трех сверстников

12-летний ученик открыл стрельбу в школе в Вантаа, Финляндия, ранив трех других учеников, после чего был задержан полицией.

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В Финляндии рассмотрят изъятие Helsinki Hall у российских бизнесменов

Власти Финляндии рассматривают возможность экспроприации арены "Хельсинки Холл" у российских бизнесменов Ротенберга и Тимченко.

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Писториус призвал прекратить дискуссии об отправке западных войск в Украину

Министр обороны Германии призвал прекратить дебаты о развертывании западных сухопутных войск в Украине, поскольку по его мнению "этого никто не хочет".

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