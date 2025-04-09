Президенты Украины и Финляндии посетили самое большое укрытие в Хельсинки и подписали документ о намерениях. Украина работает над увеличением количества безопасных мест.
Президент Украины заявил, что признание оккупированных территорий россией является неприемлемым. Любые переговоры с рф являются хрупкими, но Украина стремится к справедливому миру.
российский боевик Воислав Торден (Ян Петровский) приговорен в Финляндии к пожизненному заключению за военные преступления, совершенные в Украине. В сборе доказательств сотрудничали Украина и Финляндия.
Окружной суд Хельсинки приговорил Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению за четыре военных преступления на востоке Украины в 2014 году. Это первый случай рассмотрения военных преступлений в Украине в Финляндии.
Финские власти переместили российский танкер Eagle S для детального расследования повреждения подводного кабеля. Судно подозревают в повреждении электрического кабеля Estlink-2 и четырех телекоммуникационных кабелей.
В аэропорту Хельсинки задержали литовский самолет Beechcraft из-за подозрения в обходе санкций. Самолет планировал необычный маршрут в Псков через Хельсинки вместо прямого рейса из Латвии.
Телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Хельсинки и Ростоком перестал работать утром в понедельник. Ремонтные работы начаты, восстановление может занять от 5 до 15 дней.
Президенты Украины и Финляндии провели телефонный разговор по оборонному сотрудничеству и международным усилиям для мира. Обсудили ситуацию на фронте и угрозы от привлечения Северной Кореи к войне.
Правительство одобрило изменения для тестирования 5G в трех городах Украины в течение 2 лет. Будут проверять совместимость технологии с военным оборудованием, а полноценный запуск планируется до 2030 года.
В Финляндии арестовали более 40 объектов недвижимости и акций, принадлежащих российскому государству. Среди арестованного имущества - центр науки и культуры в Хельсинки, пляжный участок и квартиры в разных городах.
В Финляндии началась конфискация российских государственных активов, включая центр науки и культуры и несколько объектов недвижимости. Арест имущества связан с иском «Нафтогаза» о компенсации потерь в Крыму на сумму более 5 млрд долларов.
Окружной суд Хельсинки наложил арест на российские активы в Финляндии стоимостью десятки миллионов долларов. Это первый успешный арест активов рф по иску об экспроприации имущества в Крыму.
Из-за российской агрессии Украина понесла масштабные экологические убытки. На конференции в Хельсинки обсудили экологические вызовы и механизмы ответственности за вред окружающей среде.
Правительство Украины заинтересовано в опыте Хельсинки по экологическим системам отопления. Финляндия является одним из крупнейших доноров энергетического оборудования для Украины в Европе и предоставила военную помощь на 2,3 млрд евро.
На конференции в Хельсинки обсудили экологические последствия войны в Украине. Ермак призвал объединить усилия для преодоления экологических вызовов и разработки механизмов ответственности за нанесенный ущерб.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Президентом Финляндии Александром Стуббом в Хельсинки. Они обсудили военную помощь, в частности системы ПВО, и поблагодарили за поддержку Украины.
Эстония и Финляндия разрабатывают планы по закрытию Финского залива для российских кораблей в случае угрозы. Это технически возможно, но потребует учета экономических интересов и инфраструктурных изменений.
Парламент Финляндии проголосует за закон, позволяющий пограничникам возвращать мигрантов, пересекающих границу с рф, на фоне наплыва более 1300 искателей убежища.
Финляндия выделила Украине 500 000 евро в рамках программы экономического развития ОЭСР для поддержки реформ, верховенства закона, борьбы с коррупцией и бизнес-структур.
Украина впервые успешно протестировала технологию 5G, осуществив 5G-звонок между Ивано-Франковском, Киевом и Хельсинки, несмотря на продолжающуюся войну.
Сегодня, 18 мая, все поклонники искусства могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня музеев. Старейшим музеем мира считается Капитолийский музей в Риме, который был создан в 1471 году.
Финляндия контактирует с НАТО и ЕС относительно растущих препятствий GPS со стороны россии, которые увеличились во время войны россии в Украине, заявила министр иностранных дел Элина Валтонен.
На выходных министры стран Балтии предупредили о риске воздушной катастрофы из-за глушения GPS, в котором обвиняют россию, после того, как два финских рейса были вынуждены развернуться на полпути из-за помех навигационным сигналам.
12-летний ученик открыл стрельбу в школе в Вантаа, Финляндия, убив одного ученика и ранив двух других.
12-летний ученик открыл стрельбу в школе в Вантаа, Финляндия, ранив трех других учеников, после чего был задержан полицией.
Власти Финляндии рассматривают возможность экспроприации арены "Хельсинки Холл" у российских бизнесменов Ротенберга и Тимченко.
Министр обороны Германии призвал прекратить дебаты о развертывании западных сухопутных войск в Украине, поскольку по его мнению "этого никто не хочет".