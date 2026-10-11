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Финляндия хочет закрыть Европу для российских туристов из-за угрозы диверсий

Киев • УНН

 • 5240 просмотра

Хельсинки хочет прекратить выдачу туристических виз россиянам из-за угрозы диверсий в Европе. Инициативу представят на саммите ЕС в октябре.

Финляндия хочет закрыть Европу для российских туристов из-за угрозы диверсий

Финляндия планирует предложить Европейскому союзу прекратить выдачу туристических виз гражданам России из-за угрозы диверсий на территории европейских стран. Инициативу представят на саммите лидеров ЕС 15–16 октября в Брюсселе, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

По словам финского премьера, Россия может использовать возможность свободного передвижения своих граждан по Европе для организации диверсий. Именно поэтому Хельсинки считает необходимым пересмотреть действующие правила въезда российских туристов в Евросоюз.

Мы опасаемся, что Россия попытается организовать диверсии в Европе. Почему же тогда мы впускаем россиян сюда как туристов и позволяем им свободно передвигаться?

– заявил Орпо.

ЕС может усилить визовые ограничения для россиян

Финляндия уже прекратила выдавать туристические визы россиянам в сентябре 2022 года, а с декабря 2023 года держит закрытыми сухопутные пункты пропуска на границе с РФ. Кроме того, в 2025 году страна законодательно ограничила приобретение недвижимости гражданами государств, ведущих агрессивную войну и представляющих угрозу ее безопасности.

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Ранее Финляндия и Швеция призвали Еврокомиссию усилить визовую политику в отношении граждан России. Глава финского МИД Элина Валтонен подчеркивала, что россияне не должны пользоваться преимуществами европейской жизни, пока их государство продолжает атаковать Украину.

В конце сентября в ЕС также начали обсуждение возможных законодательных изменений, которые позволили бы ограничивать выдачу виз отдельным категориям иностранцев, в частности гражданам определенных государств или лицам, путешествующим с туристической целью.

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Степан Гафтко

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