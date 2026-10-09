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The New York Times

Финляндия одобрила для Украины 35-й пакет помощи на 1 млн евро

Киев • УНН

 • 918 просмотра

Финляндия передаст Украине 35-й пакет оборонной помощи стоимостью 1 млн евро. Общая стоимость переданного имущества достигла €3,6 млрд.

Финляндия одобрила для Украины 35-й пакет помощи на 1 млн евро

Финляндия предоставит Украине 35-й пакет материальной помощи на сумму 1 млн евро. Соответствующее решение одобрил президент Александр Стубб, сообщило правительство Финляндии, передает УНН.

Детали

Пакет помощи содержит один вид оборонной продукции, переданный из запасов Вооруженных сил Финляндии. Финляндия уже начала подготовку к следующему, более масштабному пакету. Общая стоимость оборонного имущества, которое Финляндия доставила Украине, на сегодняшний день достигла 3,6 млрд евро.

Финляндия ускорила принятие этого решения, чтобы удовлетворить срочную просьбу Украины. Мы не будем закрывать глаза на трудности, в которых оказались украинцы. Вместо этого мы будем поддерживать Украину и продолжим поставки военной помощи

 - заявил министр обороны Антти Хяккянен.

В то же время по оперативным соображениям и в целях обеспечения того, чтобы груз дошел до места назначения, более подробная информация о содержании помощи, способе доставки или графике предоставляться не будет. При принятии решения о предоставлении помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсы Вооруженных сил Финляндии, говорится в сообщении.

Напомним

Финляндия предоставила Украине 34-й пакет военной помощи на 290 млн евро. Президент страны Александр Стубб принял соответствующее решение 15 сентября 2026 года по предложению правительства страны.

Евгений Устименко

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