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Dassault Rafale
The New York Times

Фінляндія схвалила для України 35-й пакет допомоги на 1 млн євро

Київ • УНН

 • 1278 перегляди

Фінляндія передасть Україні 35-й пакет оборонної допомоги вартістю 1 млн євро. Загальна вартість переданого майна сягнула €3,6 млрд.

Фінляндія схвалила для України 35-й пакет допомоги на 1 млн євро

Фінляндія надасть Україні 35-й пакет матеріальної допомоги у розмірі 1 млн євро. Відповідне рішення схвалив президент Александр Стубб, повідомив уряд Фінляндії передає УНН.

Деталі

Пакет допомоги містить один вид оборонної продукції, переданий із запасів Збройних сил Фінляндії. Фінляндія вже розпочала підготовку до наступного, більш масштабного пакету. Загальна вартість оборонного майна, яке Фінляндія доставила Україні, на сьогодні сягнула 3,6 млрд євро.

Фінляндія прискорила прийняття цього рішення, щоб задовольнити термінове прохання України. Ми не будемо закривати очі на скруту, в якій опинилися українці. Натомість ми будемо підтримувати Україну та продовжуватимемо постачання військової допомоги

 - заявив міністр оборони Антті Хекканен.

Водночас з оперативних міркувань та з метою забезпечення того, щоб вантаж дійшов до місця призначення, більш детальна інформація щодо змісту допомоги, способу доставки чи графіку не надаватиметься. При прийнятті рішення про надання допомоги було враховано як потреби України, так і ресурси Збройних сил Фінляндії, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Фінляндія надала Україні 34-й пакет військової допомоги на 290 млн євро. Президент країни Александр Стубб ухвалив відповідне рішення 15 вересня 2026 року за пропозицією уряду країни.

Євген Устименко

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