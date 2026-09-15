Фінляндія передала Україні 34-й пакет військової допомоги на 290 млн євро

Фінляндія надає Україні 34-й пакет військової допомоги на 290 млн євро. Президент країни Александр Стубб ухвалив відповідне рішення 15 вересня 2026 року за пропозицією Уряду, повідомляє міністерство оборони Фінляндії, передає УНН.

Деталі

Загальна вартість пакету, який зараз передається Україні, становить близько 290 млн євро. Загальна вартість оборонного обладнання, яке Фінляндія надала Україні, сягнула 3,6 млрд євро. Цього разу пакет містить обладнання, якого Україна терміново потребувала. За грошовою вартістю це другий за величиною пакет із усіх, які Фінляндія доставила дотепер.

Фінляндія продовжує підтримувати Україну, яка захищається від незаконної агресії росії. Впродовж усієї війни ми надавали Україні матеріальну допомогу відповідно до її потреб. Окрім передачі оборонного майна з наших запасів, ми закуповували продукцію фінської оборонної промисловості, частина якої входить до цього пакету. Таким чином підтримка України з боку Фінляндії також сприятиме зміцненню потенціалу нашої власної оборонної промисловості - зазначив міністр оборони Антті Гяккянен.

Нагадаємо

Українські та фінські компанії розроблятимуть дрони, морські безекіпажні системи й наземні роботизовані комплекси.