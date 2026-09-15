Фінляндія передала Україні 34-й пакет військової допомоги на 290 млн євро

$44.620.0751.520.12
ukenru
14:18 • 112 перегляди
Кабмін у наступному році планує збільшити мінімальну зарплату на 900 гривень
12:55 • 12943 перегляди
В Україні зросте вартість проїзду в електричках - стали відомі тарифи та коли їх буде запроваджено
12:10 • 16888 перегляди
Єрмаку не продовжили обов’язок носити електронний браслет
09:36 • 30176 перегляди
Рада погодила звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора
15 вересня, 07:51 • 39009 перегляди
У Києві помер постраждалий під час ранкової атаки рф, 8 пораненихPhoto
15 вересня, 04:54 • 67915 перегляди
З'явилися нові деталі першого збиття дрона над Литвою авіацією НАТО
15 вересня, 04:45 • 53452 перегляди
У США комітет Палати представників схвалив законопроєкт про санкції проти росії з тарифами до 500%
15 вересня, 04:38 • 46359 перегляди
У росії після атаки дронів повністю зупинився один із головних виробників компонентів для вибухівки – монітори
15 вересня, 04:29 • 34762 перегляди
"Еммі-2026" назвала найкращі серіали та акторів року: хто забрав головні нагороди
15 вересня, 04:17 • 25741 перегляди
росія вночі атакувала Київ дронами, є влучання у 2 районах і тяжко поранений
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
3.6м/с
40%
748мм
Популярнi новини
В Ормузькій протоці уразили іранське судно, є загиблий - CNN15 вересня, 06:15 • 31822 перегляди
Атака дронів рф на Київ: у двох районах постраждали шестеро людей15 вересня, 06:30 • 44340 перегляди
Під Федорова створили посаду і за день оформили бронювання, а зарплату та поїздки оплачують із пожертв - президент фонду15 вересня, 07:50 • 18956 перегляди
Фрегат рф випустив сигнальні ракети по вертольоту Збройних сил Данії 08:43 • 23824 перегляди
Євробачення-2027: Україна розпочала прийом заявок на національний відбір11:29 • 16103 перегляди
Публікації
БПЛА "Орлан": характеристики, види та небезпекиPhoto15 вересня, 04:00 • 84863 перегляди
Не лише дистанційка - які сценарії організації освітнього процесу запропонували школам під час тривог14 вересня, 16:13 • 76414 перегляди
Антидепресанти для собак під час війни: коли тварині потрібне медикаментозне лікування
Ексклюзив
14 вересня, 13:55 • 78586 перегляди
День танкових військ ЗСУ: історія свята PhotoVideo14 вересня, 10:12 • 89268 перегляди
Доручення без виконання: чому Департамент охорони здоров'я Одеської ОВА відмовився перевіряти лікування пацієнта, померлого в клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
14 вересня, 10:10 • 89946 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Джо Байден
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Київська область
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2027: Україна розпочала прийом заявок на національний відбір11:29 • 16142 перегляди
Джин Смарт встановила історичний рекорд "Еммі", вигравши нагороду за кожен сезон "Хаків"15 вересня, 01:08 • 60038 перегляди
6-річна донька Блума обрала татуювання з "Піратів Карибського моря", навіть не знаючи про роль батькаPhoto15 вересня, 00:05 • 66961 перегляди
Дітей Меган Маркл і принца Гаррі терміново перевели до іншої школи через загрозу їхній безпеці14 вересня, 23:05 • 57846 перегляди
Маколей Калкін та Бренда Сонг відповіли на чутки про їхнє таємне весілля14 вересня, 22:06 • 53484 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Х-59

Фінляндія передала Україні 34-й пакет військової допомоги на 290 млн євро

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Президент Александр Стубб схвалив 34-й пакет допомоги Україні на 290 млн євро. Загальна вартість переданого Фінляндією обладнання сягнула 3,6 млрд євро.

Фінляндія передала Україні 34-й пакет військової допомоги на 290 млн євро

Фінляндія надає Україні 34-й пакет військової допомоги на 290 млн євро. Президент країни Александр Стубб ухвалив відповідне рішення 15 вересня 2026 року за пропозицією Уряду, повідомляє міністерство оборони Фінляндії, передає УНН.

Деталі

Загальна вартість пакету, який зараз передається Україні, становить близько 290 млн євро. Загальна вартість оборонного обладнання, яке Фінляндія надала Україні, сягнула 3,6 млрд євро. Цього разу пакет містить обладнання, якого Україна терміново потребувала. За грошовою вартістю це другий за величиною пакет із усіх, які Фінляндія доставила дотепер.

Фінляндія продовжує підтримувати Україну, яка захищається від незаконної агресії росії. Впродовж усієї війни ми надавали Україні матеріальну допомогу відповідно до її потреб. Окрім передачі оборонного майна з наших запасів, ми закуповували продукцію фінської оборонної промисловості, частина якої входить до цього пакету. Таким чином підтримка України з боку Фінляндії також сприятиме зміцненню потенціалу нашої власної оборонної промисловості

- зазначив міністр оборони Антті Гяккянен.

Нагадаємо

Українські та фінські компанії розроблятимуть дрони, морські безекіпажні системи й наземні роботизовані комплекси.

Євген Устименко

Війна в УкраїніСвіт
Війна в Україні
Александр Стубб
Фінляндія
Україна