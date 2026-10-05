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Енергетики виявили хомʼяка на високовольтних лініях і влаштували справжню рятувальну операцію

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Працівники "Рівнеобленерго" помітили хом’яка на проводі лінії 35 кВ. Дріт опустили, щоб урятувати тварину.

Енергетики виявили хомʼяка на високовольтних лініях і влаштували справжню рятувальну операцію

На Рівненщині під час ремонту повітряної лінії на проводі помітили хом'яка, "чотирилапого гостя" вдалося врятувати, передає УНН із посиланням на "Рівнеобленерго".

Деталі 

Під час ремонту повітряної лінії 35 кВ у Рівненському районі працівники служби ліній ПрАТ "Рівнеобленерго" помітили на проводі чотирилапого гостя. Як тварина опинилася на проводі - достеменно невідомо.

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Ймовірно, вона зачепилася за нього під час натягування, і спочатку її просто не помітили.

Працівники спочатку припустили, що на проводі щур, потім – що це бобер. Та, здається, це був хом’як звичайний.

Після реакції здивування постало питання, як безпечно допомогти йому повернутися на землю та врятувати відчайдуха.

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Провід опустили, щоб тварина могла зіскочити. Лише після того, як пухнастик благополучно опинився на землі, провід повторно натягнули та подали напругу.

Антоніна Туманова

СуспільствоУНН Lite
Тварини