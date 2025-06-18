Атака рф на Київ: з-під завалів врятовано десятьох котів

Під завалами у квартирах повністю знищеного під'їзду у Солом’янському районі Києва через атаку рф було деблоковано дев'ятьох котів. Ще одну сильно травмовану кішку було знайдено на вулиці Гавела. Про це повідомила у Facebook Команда порятунку тварин "Kyiv Animal Rescue Group", передає УНН.

У ніч з 16 на 17 червня Київ зазнав чергової масованої атаки з боку росії — ракети та БПЛА. Внаслідок обстрілу постраждали численні житлові будинки. Загинули і були поранені не лише люди, а й тварини

Команда порятунку тварин працювала на одному з найбільш зруйнованих будинків у Солом’янському районі, де вибухом повністю знищено цілий під’їзд. Під завалами у квартирах цього будинку вдалося деблокувати 9 котів:

Також надано допомогу двом дуже маленьким серпокрильцям, чиє гніздо було зруйноване вибухом

У районах інших пошкоджень на вулиці Гавела знайдено:

На цей момент встановлено власників усіх врятованих котів, окрім кішки з Гавела, яка перебуває в лікарні. Тимчасова перетримка наразі не потрібна. Ми безмежно вдячні всім, хто відгукнувся