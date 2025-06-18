Атака рф на Київ: з-під завалів врятовано десятьох котів
Київ • УНН
Команда порятунку тварин "Kyiv Animal Rescue Group" врятувала дев'ятьох котів, заблокованих у квартирах зруйнованого під'їзду в Солом'янському районі Києва. Також було знайдено і шпиталізовано травмовану кішку на вулиці Гавела.
Під завалами у квартирах повністю знищеного під'їзду у Солом’янському районі Києва через атаку рф було деблоковано дев'ятьох котів. Ще одну сильно травмовану кішку було знайдено на вулиці Гавела. Про це повідомила у Facebook Команда порятунку тварин "Kyiv Animal Rescue Group", передає УНН.
Деталі
У ніч з 16 на 17 червня Київ зазнав чергової масованої атаки з боку росії — ракети та БПЛА. Внаслідок обстрілу постраждали численні житлові будинки. Загинули і були поранені не лише люди, а й тварини
Команда порятунку тварин працювала на одному з найбільш зруйнованих будинків у Солом’янському районі, де вибухом повністю знищено цілий під’їзд. Під завалами у квартирах цього будинку вдалося деблокувати 9 котів:
- кішка з квартири 172;
- двоє котів зі 137-ї, один вибіг і переховувався у
сусідній;
- два коти зі сховища під ванною у 226-й;
- кіт з квартири 240;
- британський кіт з 232-ї;
- триколірна кішка зі 166-ї;
- контужений кіт зі 169-ї, який злякався і був
виловлений вже на вулиці. Шпиталізований.
Також надано допомогу двом дуже маленьким серпокрильцям, чиє гніздо було зруйноване вибухом
У районах інших пошкоджень на вулиці Гавела знайдено:
- травмованого припутня;
- сильно травмовану, але доглянуту довгошерсту кішку
(власник поки не знайдений). Її також шпиталізували.
На цей момент встановлено власників усіх врятованих котів, окрім кішки з Гавела, яка перебуває в лікарні. Тимчасова перетримка наразі не потрібна. Ми безмежно вдячні всім, хто відгукнувся
18 червня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими унаслідок атаки рф18.06.25, 06:00 • 70115 переглядiв
Доповнення
Наразі відомо, що у Києві до 23 збільшилася кількість загиблих внаслідок ракетного удару рф по дев'ятиповерхівці у Солом'янському районі, довівши загальну кількість жертв атаки рф 17 червня на столицю до 28.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував відео батьків, які в Києві чекали на порятунок сина, але дізналися про його загибель.