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У Києві вже 23 загиблих через ракетний удар рф по багатоповерхівці, загалом 28 жертв

Київ • УНН

 • 1580 перегляди

Кількість жертв російського ракетного удару по 9-поверхівці у Солом'янському районі Києва зросла до 23. Загалом внаслідок атаки 17 червня у столиці загинули 28 людей.

У Києві вже 23 загиблих через ракетний удар рф по багатоповерхівці, загалом 28 жертв

У Києві до 23 збільшилася кількість загиблих внаслідок ракетного удару рф по дев'ятиповерхівці у Солом'янському районі, довівши загальну кількість жертв атаки рф 17 червня на столицю до 28. Про це повідомили у ДСНС України у середу у Telegram, пише УНН.

З-під завалів у Солом'янському районі Києва рятувальники дістали ще одне тіло загиблого. Таким чином, кількість жертв російського ракетного удару по 9-поверхівці зросла до 23 людей

- повідомили у ДСНС.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Всього по місту Києву внаслідок російської атаки в ніч на 17 червня загинули 28 людей, 134 постраждали

- зазначили у ДСНС.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиїв
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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