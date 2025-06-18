У Києві вже 23 загиблих через ракетний удар рф по багатоповерхівці, загалом 28 жертв

У Києві до 23 збільшилася кількість загиблих внаслідок ракетного удару рф по дев'ятиповерхівці у Солом'янському районі, довівши загальну кількість жертв атаки рф 17 червня на столицю до 28. Про це повідомили у ДСНС України у середу у Telegram, пише УНН.

З-під завалів у Солом'янському районі Києва рятувальники дістали ще одне тіло загиблого. Таким чином, кількість жертв російського ракетного удару по 9-поверхівці зросла до 23 людей - повідомили у ДСНС.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Всього по місту Києву внаслідок російської атаки в ніч на 17 червня загинули 28 людей, 134 постраждали - зазначили у ДСНС.

У Києві оголосили жалобу за жертвами масованої атаки рф