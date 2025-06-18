У Києві вже 23 загиблих через ракетний удар рф по багатоповерхівці, загалом 28 жертв
Київ • УНН
Кількість жертв російського ракетного удару по 9-поверхівці у Солом'янському районі Києва зросла до 23. Загалом внаслідок атаки 17 червня у столиці загинули 28 людей.
У Києві до 23 збільшилася кількість загиблих внаслідок ракетного удару рф по дев'ятиповерхівці у Солом'янському районі, довівши загальну кількість жертв атаки рф 17 червня на столицю до 28. Про це повідомили у ДСНС України у середу у Telegram, пише УНН.
З-під завалів у Солом'янському районі Києва рятувальники дістали ще одне тіло загиблого. Таким чином, кількість жертв російського ракетного удару по 9-поверхівці зросла до 23 людей
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Всього по місту Києву внаслідок російської атаки в ніч на 17 червня загинули 28 людей, 134 постраждали
У Києві оголосили жалобу за жертвами масованої атаки рф17.06.25, 11:42 • 3382 перегляди