В Киеве уже 23 погибших из-за ракетного удара рф по многоэтажке, всего 28 жертв
Киев • УНН
Количество жертв российского ракетного удара по 9-этажке в Соломенском районе Киева возросло до 23. Всего в результате атаки 17 июня в столице погибли 28 человек.
В Киеве до 23 увеличилось количество погибших в результате ракетного удара рф по девятиэтажке в Соломенском районе, доведя общее количество жертв атаки рф 17 июня на столицу до 28. Об этом сообщили в ГСЧС Украины в среду в Telegram, пишет УНН.
Из-под завалов в Соломенском районе Киева спасатели достали еще одно тело погибшего. Таким образом, количество жертв российского ракетного удара по 9-этажке возросло до 23 человек
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Всего по городу Киеву в результате российской атаки в ночь на 17 июня погибли 28 человек, 134 пострадали
В Киеве объявили траур по жертвам массированной атаки рф17.06.25, 11:42 • 3382 просмотра