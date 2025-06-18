В Киеве уже 23 погибших из-за ракетного удара рф по многоэтажке, всего 28 жертв

В Киеве до 23 увеличилось количество погибших в результате ракетного удара рф по девятиэтажке в Соломенском районе, доведя общее количество жертв атаки рф 17 июня на столицу до 28. Об этом сообщили в ГСЧС Украины в среду в Telegram, пишет УНН.

Из-под завалов в Соломенском районе Киева спасатели достали еще одно тело погибшего. Таким образом, количество жертв российского ракетного удара по 9-этажке возросло до 23 человек - сообщили в ГСЧС.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Всего по городу Киеву в результате российской атаки в ночь на 17 июня погибли 28 человек, 134 пострадали - отметили в ГСЧС.

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