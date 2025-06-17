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В Киеве объявили траур по жертвам массированной атаки рф

Киев • УНН

 • 1248 просмотра

В Киеве 18 июня объявлено Днем траура по жертвам массированной атаки рф. В городе запрещены развлекательные мероприятия, приспущены флаги, продолжается разбор завалов.

В Киеве объявили траур по жертвам массированной атаки рф

В Киеве объявили 18 июня Днем траура по жертвам массированной атаки рф на столицу, завтра в городе запрещены любые развлекательные мероприятия, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Завтрашний день, 18 июня, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу

- сообщил Кличко.

По его словам, в этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

"18 июня в городе запрещены любые развлекательные мероприятия", - сообщил мэр.

О жертвах и раненых

"Разбор завалов в столице продолжается. На данный момент точно известно о трех погибших в Дарницком районе. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию в Соломенском районе", - указал Кличко.

По информации медиков, которую приводит КГВА, по состоянию на 10:00 обнаружено 114 пострадавших. Из них 68 госпитализированы. В том числе в больницах Киева 2 ребенка в состоянии средней тяжести. Установлены личности четырех погибших. Также устанавливаются личности еще более 10 погибших. Кроме этого, есть пропавшие без вести в результате попадания ракеты в дом в Соломенском районе.

"Все службы и врачи сосредоточены на спасении и оказании помощи пострадавшим", - отметили в КГВА.

Ситуация по районам

По данным КГВА, на 11:20 в результате применения врагом ударных БпЛА, крылатых и баллистических ракет зафиксировано:

  • Соломенский район: попадание вражеского БпЛА в общежитие (4-5 этажа), без пожара; попадание ракеты в 9-этажный жилой дом. Продолжается спасательная операция и разбор завалов; повреждение 5-этажного жилого дома с разрушением крыши и перекрытия; повреждение лицея-интерната; повреждение СТО; падение вражеских воздушных целей и обломков сбитых целей в зоне нежилой застройки на нескольких локациях. На месте развернута работа спасателей, продолжается локализация / ликвидация возгораний;
    • Святошинский район: разрушение лифтовой шахты и прилегающей квартиры в результате попадания вражеского БпЛА в 12-этажный жилой дом; повреждение и пожар в зоне нежилой застройки;
      • Дарницкий район: повреждение лицея и детского сада; повреждение на уровне 10-17 этажей 20-этажного жилого дома; выбиты окна в многоквартирных жилых домах на нескольких локациях; повреждение зданий и поезда Укрзализныци; повреждение с возгоранием на нескольких локациях;
        • Днепровский район: повреждение стены жилого дома в результате застревания обломка сбитой вражеской воздушной цели; падение обломков и повреждения на нескольких локациях в разных частях района. В том числе повреждена контактная сеть Укрзализныци;
          • Подольский район: падение обломков сбитых воздушных целей на нескольких локациях, предварительно - без значительных повреждений;
            • Оболонский район: поврежден частный легковой автомобиль;
              • Шевченковский район: повреждение окон зданий и автомобилей на нескольких локациях. На месте возникли пожары - ликвидированы ГСЧС.

                В целом в результате атаки рф зафиксированы многочисленные повреждения автомобилей, воронки и повреждения конструкций зданий. Всего - на более чем 30 локациях.

                Спасатели, как указано, локализовали и ликвидировали пожары на площади более 10 тыс. квадратных метров. Сейчас продолжаются работы по расчистке завалов, перекрытию поврежденных крыш, уборке строительного мусора.

                В Киеве возросло количество пострадавших от атаки рф: детали17.06.25, 10:16 • 2204 просмотра

                Юлия Шрамко

                Юлия Шрамко

                ВойнаКиев
                Украинские железные дороги
                Виталий Кличко
                Киев
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