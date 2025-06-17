В Киеве возросло количество пострадавших от атаки рф: детали
Киев • УНН
В результате атаки рф в Киеве уже 114 пострадавших, 68 из них госпитализированы. В Дарницком районе три человека погибли, сообщил мэр Виталий Кличко.
В Киеве известно уже о 114 пострадавших в результате атаки рф, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, не приводя общее количество жертв, но уточнив, что только в Дарницком районе погибли три человека, пишет УНН.
Всего к медикам после массированной атаки врага пока обратились 114 пострадавших. 68 из них госпитализировали
По его словам, другие пострадавшие после оказания медицинской помощи не нуждались в госпитализации.
Трое погибших в настоящее время в Дарницком районе
Мэр не уточняет, учитывается ли это количество в общем количестве жертв, которых, по ранее известным данным, было 14.
Ранее Кличко сообщал, что в Соломенском районе, в частности, разбирают завалы в жилом доме, где обвалился целый подъезд. Предварительно, по информации спасателей и полиции, погибших 14, сообщал ранее он.
"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами17.06.25, 09:29 • 7916 просмотров
По данным ГСЧС, предоставленным до обновления от мэра столицы, в Киеве в результате российских обстрелов в ночь на 17 июня погибли 14 человек, еще 60 пострадали. По меньшей мере 12 человек спасли чрезвычайники.
В городе зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов, повреждения гражданской инфраструктуры, возникли пожары в разных районах:
- Соломенский район: в результате попадания ракеты в 9-этажку полностью разрушен один подъезд. Существует угроза обрушения конструкций. Пострадали 15 человек. Из-под завалов чрезвычайники деблокировали женщину. Уничтожены 8 авто, еще 4 горели во дворе. Также горели пятиэтажка и СТО;
- Святошинский район: горели многоэтажка и одно из зданий города, есть пострадавший;
- Дарницкий район: в результате падения обломков произошел пожар, повреждено здание, в детском учреждении выбиты окна. Частично разрушены верхние этажи жилого дома.;
- в Днепровском и Оболонском районах зафиксированы повреждения домов и авто.
По данным председателя КГВА Тимура Ткаченко, в районах Киева сейчас развернули штабы для помощи киевлянам, пострадавшим в результате российской атаки. Там пострадавшие киевляне могут получить помощь по оформлению материальной поддержки, консультации юристов и психологов, разъяснения относительно дальнейших действий и возможных выплат.