У Києві зросла кількість постраждалих від атаки рф: деталі

У Києві відомо вже про 114 постраждалих внаслідок атаки рф, повідомив мер столиці Віталій Кличко, не наводячи загальну кількість жертв, але уточнивши, що лише у Дарницькому районі загинули троє людей, пише УНН.

Усього до медиків після масованої атаки ворога наразі звернулися 114 постраждалих. 68 із них госпіталізували - написав Кличко.

З його слів, інші постраждалі після надання медичної допомоги не потребували госпіталізації.

Троє загиблих на цей час у Дарницькому районі - повідомив Кличко.

Мер не уточнює, чи ця кількість враховується у загальній кількості жертв, яких, за раніше відомими даними, було 14.

Раніше Кличко повідомляв, що у Соломʼянському районі, зокрема, розбирають завали в житловому будинку, де обвалився цілий підʼїзд. Попередньо, за інформацією рятувальників і поліції, загиблих 14, повідомляв раніше він.

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За даними ДСНС, наданими до оновлення від мера столиці, у Києві внаслідок російського обстрілу в ніч на 17 червня загинули 14 людей, ще 60 постраждали. Щонайменше 12 людей врятували надзвичайники.

У місті зафіксовані численні руйнування житлових будинків, пошкодження цивільної інфраструктури, виникли пожежі у різних районах:

Солом’янський район: внаслідок влучання ракети у 9-поверхівку повністю зруйнований один під’їзд. Існує загроза обвалу конструкцій. Постраждали 15 людей. З-під завалів надзвичайники деблокували жінку. Знищені 8 авто, ще 4 горіли у дворі. Також горіли п’ятиповерхівка та СТО;

Святошинський район: горіли багатоповерхівка та одна з будівель міста, є постраждалий;

Дарницький район: внаслідок падіння уламків сталася пожежа, пошкоджено будівлю, у дитячому закладі вибито вікна. Частково зруйновані верхні поверхи житлового будинку.;

у Дніпровському та Оболонському районах зафіксовані пошкодження будинків і авто.

За даними голова КМВА Тимура Ткаченка, у районах Києва наразі розгорнули штаби для допомоги киянам, постраждалим внаслідок російської атаки. Там постраждалі кияни можуть отримати допомогу з оформлення матеріальної підтримки, консультації юристів і психологів, роз’яснення щодо подальших дій та можливих виплат.