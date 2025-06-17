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"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
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У Києві зросла кількість постраждалих від атаки рф: деталі

Київ • УНН

 • 1564 перегляди

Внаслідок атаки рф у Києві вже 114 постраждалих, 68 з них госпіталізовано. У Дарницькому районі троє людей загинули, повідомив мер Віталій Кличко.

У Києві зросла кількість постраждалих від атаки рф: деталі

У Києві відомо вже про 114 постраждалих внаслідок атаки рф, повідомив мер столиці Віталій Кличко, не наводячи загальну кількість жертв, але уточнивши, що лише у Дарницькому районі загинули троє людей, пише УНН.

Усього до медиків після масованої атаки ворога наразі звернулися 114 постраждалих. 68 із них госпіталізували

- написав Кличко.

З його слів, інші постраждалі після надання медичної допомоги не потребували госпіталізації. 

Троє загиблих на цей час у Дарницькому районі

- повідомив Кличко.

Мер не уточнює, чи ця кількість враховується у загальній кількості жертв, яких, за раніше відомими даними, було 14.

Раніше Кличко повідомляв, що у Соломʼянському районі, зокрема, розбирають завали в житловому будинку, де обвалився цілий підʼїзд. Попередньо, за інформацією рятувальників і поліції, загиблих 14, повідомляв раніше він.

"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами17.06.25, 09:29 • 11282 перегляди

За даними ДСНС, наданими до оновлення від мера столиці, у Києві внаслідок російського обстрілу в ніч на 17 червня загинули 14 людей, ще 60 постраждали. Щонайменше 12 людей врятували надзвичайники.

У місті зафіксовані численні руйнування житлових будинків, пошкодження цивільної інфраструктури, виникли пожежі у різних районах:

  • Солом’янський район: внаслідок влучання ракети у 9-поверхівку повністю зруйнований один під’їзд. Існує загроза обвалу конструкцій. Постраждали 15 людей. З-під завалів надзвичайники деблокували жінку. Знищені 8 авто, ще 4 горіли у дворі. Також горіли п’ятиповерхівка та СТО;
    • Святошинський район: горіли багатоповерхівка та одна з будівель міста, є постраждалий;
      • Дарницький район: внаслідок падіння уламків сталася пожежа, пошкоджено будівлю, у дитячому закладі вибито вікна. Частково зруйновані верхні поверхи житлового будинку.;
        • у Дніпровському та Оболонському районах зафіксовані пошкодження будинків і авто.

          За даними голова КМВА Тимура Ткаченка, у районах Києва наразі розгорнули штаби для допомоги киянам, постраждалим внаслідок російської атаки. Там постраждалі кияни можуть отримати допомогу з оформлення матеріальної підтримки, консультації юристів і психологів, роз’яснення щодо подальших дій та можливих виплат.

          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

          ВійнаКиїв
          Кличко Віталій Володимирович
          Kyiv
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