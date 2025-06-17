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"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
06:29 • 11452 перегляди
"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
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"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами

Київ • УНН

 • 11395 перегляди

Вночі РФ випустила понад 440 дронів і 32 ракети по Україні, зокрема по Києву. Загинуло 15 людей, 75 поранено, атаковано 8 районів Києва.

"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами

рф вночі випустила по Україні понад 440 дронів та 32 ракети, завдала один із найбільш страшних ударів по Києву, відомо про 15 жертв атаки рф по Україні, 75 поранених, такі атаки - чистої води тероризм, і світ має відреагувати відповідно, українська сторона контактує з усіма партнерами, щоб була належна відповідь, повідомив Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Регулярні доповіді міністра внутрішніх справ Клименка та військових командувачів щодо ситуації після масованого російського удару. Більше ніж 440 дронів і 32 ракети. Один із найбільш страшних ударів по Києву

- написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина.

Зараз у Києві намагаються дістати людей з-під завалів звичайного житлового будинку. Скільки їх, зараз незрозуміло. росіяни зруйнували цілий підʼїзд. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва. Досі тривають роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях прильотів. Усім постраждалим надається необхідна допомога, відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час 15 загиблих людей

- вказав Зеленський.

Президент висловив співчуття рідним та близьким.

Такі атаки - чистої води тероризм. І весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів. путін це робить виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну. Він хоче війни й надалі. Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди

- наголосив Зеленський.

рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА17.06.25, 08:57 • 26750 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиїв
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