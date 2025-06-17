рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА

Київ та околиці уночі зазнали атаки російських військ 175 дронами, щонайменше 14 крилатими та 2 балістичними ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Цієї ночі в Києві та на околицях ворог застосував 175 дронів, понад 14 крилатих ракет, щонайменше дві балістики. Характер пошкоджень - прямою наводкою на житлову забудову. Ракетами - від верхніх поверхів до підвального приміщення. Маємо справу з конченим ворогом - написав Ткаченко.

Зі слів голови КМВА, найбільше житла і майна звичайних киян ворог знищив в Соломʼянському та Дарницькому районах.

Атака рф на Київ: уже 55 постраждалих, про жертв точних даних немає

За даними Офісі Генпрокурора, у ніч на 17 червня ворог атакував столицю ракетами та БпЛА. Повітряна тривога у Києві тривала майже 9 годин.

"Внаслідок атаки загинуло 14 людей. На цей час відомо про 44 постраждалих", - повідомили у прокуратурі і перелічили пошкодження:

у Соломʼянському районі зруйновано підʼїзд житлового будинку, де було 30 квартир. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Ще в одному будинку сталася пожежа. Також пошкоджено гуртожиток університету;

районі зруйновано підʼїзд житлового будинку, де було 30 квартир. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Ще в одному будинку сталася пожежа. Також пошкоджено гуртожиток університету; у Дарницькому районі пошкоджено кілька квартир у багатоповерхівці внаслідок пожежі, вибиті вікна у дитячому садку. Пошкоджено вагони потягу Дарниця-Львів;

районі пошкоджено кілька квартир у багатоповерхівці внаслідок пожежі, вибиті вікна у дитячому садку. Пошкоджено вагони потягу Дарниця-Львів; у Шевченківському районі зафіксовано пожежу на верхніх поверхах житлового будинку та пошкоджено гуртожиток, вибиті вікна у сусідніх будинках.

Точна кількість постраждалих та остаточні наслідки атаки на столицю встановлюються.