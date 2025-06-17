рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА

Киев и окрестности ночью подверглись атаке российских войск 175 дронами, по меньшей мере 14 крылатыми и 2 баллистическими ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

Этой ночью в Киеве и окрестностях враг применил 175 дронов, более 14 крылатых ракет, по меньшей мере две баллистики. Характер повреждений - прямой наводкой на жилую застройку. Ракетами - от верхних этажей до подвального помещения. Имеем дело с конченым врагом - написал Ткаченко.

По словам главы КГВА, больше всего жилья и имущества обычных киевлян враг уничтожил в Соломенском и Дарницком районах.

Атака рф на Киев: уже 55 пострадавших, о жертвах точных данных нет

По данным Офиса Генпрокурора, в ночь на 17 июня враг атаковал столицу ракетами и БПЛА. Воздушная тревога в Киеве длилась почти 9 часов.

"В результате атаки погибло 14 человек. В настоящее время известно о 44 пострадавших", - сообщили в прокуратуре и перечислили повреждения:

в Соломенском районе разрушен подъезд жилого дома, где было 30 квартир. Поисково-спасательные работы продолжаются. Еще в одном доме произошел пожар. Также повреждено общежитие университета;

районе разрушен подъезд жилого дома, где было 30 квартир. Поисково-спасательные работы продолжаются. Еще в одном доме произошел пожар. Также повреждено общежитие университета; в Дарницком районе повреждены несколько квартир в многоэтажке в результате пожара, выбиты окна в детском саду. Повреждены вагоны поезда Дарница-Львов;

районе повреждены несколько квартир в многоэтажке в результате пожара, выбиты окна в детском саду. Повреждены вагоны поезда Дарница-Львов; в Шевченковском районе зафиксирован пожар на верхних этажах жилого дома и повреждено общежитие, выбиты окна в соседних домах.

Точное количество пострадавших и окончательные последствия атаки на столицу устанавливаются.