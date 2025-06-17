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рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
05:57 • 3528 просмотра
рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
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рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА

Киев • УНН

 • 3446 просмотра

Ночью Киев и окрестности подверглись атаке 175 дронами, более 14 крылатыми и 2 баллистическими ракетами. Больше всего разрушений в Соломенском и Дарницком районах.

рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА

Киев и окрестности ночью подверглись атаке российских войск 175 дронами, по меньшей мере 14 крылатыми и 2 баллистическими ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

Этой ночью в Киеве и окрестностях враг применил 175 дронов, более 14 крылатых ракет, по меньшей мере две баллистики.  Характер повреждений - прямой наводкой на жилую застройку. Ракетами - от верхних этажей до подвального помещения. Имеем дело с конченым врагом

- написал Ткаченко.

По словам главы КГВА, больше всего жилья и имущества обычных киевлян враг уничтожил в Соломенском и Дарницком районах. 

Атака рф на Киев: уже 55 пострадавших, о жертвах точных данных нет17.06.25, 08:19 • 12157 просмотров

По данным Офиса Генпрокурора, в ночь на 17 июня враг атаковал столицу ракетами и БПЛА. Воздушная тревога в Киеве длилась почти 9 часов.

"В результате атаки погибло 14 человек. В настоящее время известно о 44 пострадавших", - сообщили в прокуратуре и перечислили повреждения:

  • в Соломенском районе разрушен подъезд жилого дома, где было 30 квартир. Поисково-спасательные работы продолжаются. Еще в одном доме произошел пожар. Также повреждено общежитие университета;
    • в Дарницком районе повреждены несколько квартир в многоэтажке в результате пожара, выбиты окна в детском саду. Повреждены вагоны поезда Дарница-Львов;
      • в Шевченковском районе зафиксирован пожар на верхних этажах жилого дома и повреждено общежитие, выбиты окна в соседних домах.

        Точное количество пострадавших и окончательные последствия атаки на столицу устанавливаются. 

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

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