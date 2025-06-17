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Атака рф на Киев: уже 55 пострадавших, о жертвах точных данных нет
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Атака рф на Киев: уже 55 пострадавших, о жертвах точных данных нет
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Атака рф на Киев: уже 55 пострадавших, о жертвах точных данных нет

Киев • УНН

 • 3936 просмотра

Количество пострадавших в Киеве возросло до 55, более 40 госпитализированы. В Соломенском районе разбирают завалы, погибли 14 человек, развернуты штабы помощи.

Атака рф на Киев: уже 55 пострадавших, о жертвах точных данных нет

Количество пострадавших в Киеве в результате ночной атаки рф возросло до 55, более 40 госпитализированы, по данным полиции, погибло 14 человек, однако относительно жертв точных данных нет, разбирают завалы в многоэтажке, где обвалился подъезд, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Количество пострадавших в столице увеличивается. Сейчас их 55. Более 40 человек доставили в медучреждения города. Относительно погибших точной информации пока нет. Поскольку на местах работают спасатели

- написал Кличко.

По его словам, в частности в Соломенском районе разбирают завалы в жилом доме, где обвалился целый подъезд.

Предварительно, по информации спасателей и полиции, погибших 14

- отметил мэр столицы.

В Соломенском и Дарницком районах, по его словам, развернуты штабы для помощи всем пострадавшим от массированной атаки врага на столицу.

Напомним

Ранее было известно о 14 погибших и более 40 пострадавших в результате атаки рф на Киев.

Массированная атака России на Киев: по меньшей мере 14 погибших, более 40 пострадавших17.06.25, 01:15 • 23351 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиев
Киев
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