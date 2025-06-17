Массированная атака БПЛА на Киев: 9 пострадавших, один человек в тяжелом состоянии (обновляется)
Киев • УНН
В результате атаки дронов в Киеве есть разрушение дома, возгорание авто, много раненых. В Соломенском районе трое пострадавших, одна женщина в тяжелом состоянии, в Святошинском – девять.
В результате массированной вражеской атаки ударных дронов в Киеве 9 пострадавших, среди них женщина в тяжелом состоянии, произошло разрушение дома, возгорание автомобилей. Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, мэра Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
Во вторник, 17 июня в 00:47 глава КГВА написал в своем Telegram-канале, что в Соломенском районе трое пострадавших в результате вражеской атаки на столицу.
Одна женщина в тяжелом состоянии
В 00:48 он добавил, что количество пострадавших возросло до пяти.
Также по его словам, в Соломенском районе повреждены верхние этажи жилого дома, а в Дарницком районе зафиксировано падение обломков на двух локациях. "По одному адресу пожар", - уточнил Ткаченко.
В 01:08 Виталий Кличко проинформировал, что в Святошинском районе горят складские помещения. Все службы на месте.
Вызов медиков в Дарницкий район. В Святошинском уже 9 пострадавших. Четверых госпитализировали. Пятерым оказали помощь на месте
Напомним, в ночь на вторник, 17 июня в Киеве слышны звуки взрывов на фоне атаки российских ударных дронов "Шахед". Работает ПВО.