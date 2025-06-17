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Массированная атака БПЛА на Киев: 9 пострадавших, один человек в тяжелом состоянии (обновляется)
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Массированная атака БПЛА на Киев: 9 пострадавших, один человек в тяжелом состоянии (обновляется)
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Массированная атака БПЛА на Киев: 9 пострадавших, один человек в тяжелом состоянии (обновляется)

Киев • УНН

 • 1490 просмотра

В результате атаки дронов в Киеве есть разрушение дома, возгорание авто, много раненых. В Соломенском районе трое пострадавших, одна женщина в тяжелом состоянии, в Святошинском – девять.

Массированная атака БПЛА на Киев: 9 пострадавших, один человек в тяжелом состоянии (обновляется)

В результате массированной вражеской атаки ударных дронов в Киеве 9 пострадавших, среди них женщина в тяжелом состоянии, произошло разрушение дома, возгорание автомобилей. Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, мэра Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

Во вторник, 17 июня в 00:47 глава КГВА написал в своем Telegram-канале, что в Соломенском районе трое пострадавших в результате вражеской атаки на столицу.

Одна женщина в тяжелом состоянии

- говорится в сообщении.

В 00:48 он добавил, что количество пострадавших возросло до пяти.

Также по его словам, в Соломенском районе повреждены верхние этажи жилого дома, а в Дарницком районе зафиксировано падение обломков на двух локациях. "По одному адресу пожар", - уточнил Ткаченко.

В 01:08 Виталий Кличко проинформировал, что в Святошинском районе горят складские помещения. Все службы на месте.

Вызов медиков в Дарницкий район. В Святошинском уже 9 пострадавших. Четверых госпитализировали. Пятерым оказали помощь на месте

- написал он.

Напомним, в ночь на вторник, 17 июня в Киеве слышны звуки взрывов на фоне атаки российских ударных дронов "Шахед". Работает ПВО.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКиев
Шахед-136
Виталий Кличко
Киев
Tesla
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