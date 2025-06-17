Київ під атакою ворожих "Шахедів": працює ППО, зафіксовано падіння уламків, горять автівки
Київ • УНН
У ніч на 17 червня Київ атакували російські дрони. Уламки впали в Солом'янському районі, де викликали медиків, а у Святошинському загорілися автівки, працює ППО.
У ніч проти вівторка, 17 червня у Києві чутно звуки вибухів на тлі атаки російських ударних дронів "Шахед". Працює ППО. Міська влада повідомила про падіння уламків, пожежі та виклик медиків. Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, мера Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Деталі
Ввечері 16 червня Тимур Ткаченко попередив про ймовірні вибухи у Києві через атаку російських БпЛА.
Над столицею ворожий БпЛА. Може бути гучно!
У вівторок, 17 червня о 00:17 очільник КМВА повідомив про падіння уламків в одному з районів української столиці.
У Соломʼянському районі зафіксовано падіння шахеда, без подальшого загоряння
Мер міста Віталій Кличко о 00:26 попередив про роботу ППО на Оболоні.
О 00:30 він поінформував про виклик медиків у Соломʼянському районі.
Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада на місці. Рятувальники теж прямують.
"Ворожі БпЛА ще заходять на місто з півночі. Перебувайте в укриттях!", - попередив Київський міський голова.
О 00:36 Тимур Ткаченко написав у своєму Telegram-каналі, що у Святошинському районі внаслідок атаки сталося займання автівок.