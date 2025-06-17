Киев под атакой вражеских "Шахедов": работает ПВО, зафиксировано падение обломков, горят автомобили
Киев • УНН
В ночь на 17 июня Киев атаковали российские дроны. Обломки упали в Соломенском районе, где вызвали медиков, а в Святошинском загорелись автомобили, работает ПВО.
В ночь на вторник, 17 июня в Киеве слышны звуки взрывов на фоне атаки российских ударных дронов "Шахед". Работает ПВО. Городские власти сообщили о падении обломков, пожарах и вызове медиков. Об этом информирует начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, мэра Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
Вечером 16 июня Тимур Ткаченко предупредил о вероятных взрывах в Киеве из-за атаки российских БПЛА.
Над столицей вражеский БПЛА. Может быть громко!
Во вторник, 17 июня в 00:17 глава КГВА сообщил о падении обломков в одном из районов украинской столицы.
В Соломенском районе зафиксировано падение шахеда, без дальнейшего возгорания
Мэр города Виталий Кличко в 00:26 предупредил о работе ПВО на Оболони.
В 00:30 он проинформировал о вызове медиков в Соломенском районе.
Вызов медиков в Соломенский район. Бригада на месте. Спасатели тоже направляются.
"Вражеские БПЛА еще заходят на город с севера. Находитесь в укрытиях!", 0 предупредил Киевский городской голова.
В 00:36 Тимур Ткаченко написал в своем Telegram-канале, что в Святошинском районе в результате атаки произошло возгорание автомобилей.