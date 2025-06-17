Масована атака БпЛА на Київ: 9 потерпілих, одна людина у важкому стані (оновлюється)

Внаслідок масованої ворожої атаки ударних дронів у Києві 14 потерпілих, серед них жінка у важкому стані, сталося руйнування будинку, займання автівок. Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, мера Києва Віталій Кличко, передає УНН.

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У вівторок, 17 червня о 00:47 очільник КМВА написав у своєму Telegram-каналі, що у Соломʼянському районі троє потерпілих внаслідок ворожої атаки на столицю.

Одна жінка у важкому стані - йдеться у дописі.

О 00:48 він додав, що кількість потерпілих у Соломʼянському районі зросла до пʼяти.

Також за його словами, у Соломʼянському районі пошкоджено верхні поверхи житлового будинку, а у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на двох локаціях. "За однією адресою пожежа", - уточнив Ткаченко.

О 01:08 Віталій Кличко поінформував, що у Святошинському районі горять складські приміщення. Всі служби на місці.

Виклик медиків у Дарницький район. У Святошинському вже 9 постраждалих. Чотирьох госпіталізували. Пʼятьом надали допомогу на місці - написав він.

За словами мера Києва, станом на 01:23 зафіксовано пожежі на двох локаціях у Дарницькому районі. Є займання і в Соломʼянському районі. Медики на місці.

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 17 червня у Києві чутно звуки вибухів на тлі атаки російських ударних дронів "Шахед". Працює ППО.