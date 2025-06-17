Під час ворожої атаки Києва помер літній громадянин США - Кличко

У ніч проти вівторка, 17 червня під час ворожої атаки Києва помер літній громадянин Сполучених Штатів Америки, повідомив мер міста Віталій Кличко, передає УНН.

Під час атаки на Київ у Соломʼянському районі в будинку, навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим, помер 62-річний громадянин США. Медики констатували клінічну смерть - біологічну смерть - йдеться у дописі чиновника.

Як повідомлялося, в столиці України внаслідок ворожої атаки, на 12 локаціях фіксуються наслідки російського обстрілу.

Нагадаємо

У ніч проти вівторка, 17 червня, на Київ здійснено чергову потужну атаку з різних сторін. Внаслідок масованого російського у місті багато постраждалих: серед них жінка у важкому стані, чоловік з опіками. Зафіксовано падіння уламків, пожежі та рунування в різних районах української столиці.