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Масована атака рф на Київ: 16 постраждалих (оновлюється)
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Масована атака рф на Київ: 16 постраждалих (оновлюється)
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Під час ворожої атаки Києва помер літній громадянин США - Кличко

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Вночі 17 червня під час атаки на Київ у Солом'янському районі помер 62-річний громадянин США. Медики констатували клінічну смерть.

Під час ворожої атаки Києва помер літній громадянин США - Кличко

У ніч проти вівторка, 17 червня під час ворожої атаки Києва помер літній громадянин Сполучених Штатів Америки, повідомив мер міста Віталій Кличко, передає УНН.

Під час атаки на Київ у Соломʼянському районі в будинку, навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим, помер 62-річний громадянин США. Медики констатували клінічну смерть - біологічну смерть

- йдеться у дописі чиновника. 

Як повідомлялося, в столиці України внаслідок ворожої атаки, на 12 локаціях фіксуються наслідки російського обстрілу.

Нагадаємо

У ніч проти вівторка, 17 червня, на Київ здійснено чергову потужну атаку з різних сторін. Внаслідок масованого російського у місті багато постраждалих: серед них жінка у важкому стані, чоловік з опіками. Зафіксовано падіння уламків, пожежі та рунування в різних районах української столиці. 

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаКиїв
Кличко Віталій Володимирович
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Tesla
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