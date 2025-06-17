Комбінована атака на Київ: наслідки зафіксовано на 12 локаціях

У ніч проти вівторка, 17 червня Київ зазнав комбінованої ворожої атаки з використанням ракет і дронів. Наслідки обстрілу зафіксовано на 12 локаціях. Про це Про це повідомив очільник київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Загалом станом на зараз фіксуємо наслідки атаки на 12 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах - йдеться у дописі чиновника.

За його словами, рятувальники роблять все, щоб мінімізувати наслідки.

Очільник КМВА попередив, що небезпека зберігається. Фіксуються цілі на підступах до Києва.

"Також фіксуються нові групи ворожих дронів в інших регіонах, які можуть прямувати на столицю. Зберігається також ракетна небезпека. Кияни, залишайтеся в укриттях до завершення тривоги!", - додав він.

Нагадаємо

Вночі 17 червня Київ зазнав комбінованої атаки з використанням ракет і дронів. Є потерпілі та руйнування в різних районах столиці, зафіксовано пожежі.

Внаслідок масованого російського обстрілу постраждало понад 10 людей: серед них жінка у важкому стані, чоловік з опіками. Зафіксовано падіння уламків, пожежі та рунування в різних районах української столиці.

У Києві перебої з електроенергією в деяких районах на тлі атаки дронів