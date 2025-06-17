Комбінована атака на Київ: наслідки зафіксовано на 12 локаціях
Київ • УНН
У ніч на 17 червня Київ зазнав комбінованої атаки дронами та ракетами. Наслідки обстрілу зафіксовано у шести районах столиці, є потерпілі та руйнування.
У ніч проти вівторка, 17 червня Київ зазнав комбінованої ворожої атаки з використанням ракет і дронів. Наслідки обстрілу зафіксовано на 12 локаціях. Про це Про це повідомив очільник київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Загалом станом на зараз фіксуємо наслідки атаки на 12 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах
За його словами, рятувальники роблять все, щоб мінімізувати наслідки.
Очільник КМВА попередив, що небезпека зберігається. Фіксуються цілі на підступах до Києва.
"Також фіксуються нові групи ворожих дронів в інших регіонах, які можуть прямувати на столицю. Зберігається також ракетна небезпека. Кияни, залишайтеся в укриттях до завершення тривоги!", - додав він.
Нагадаємо
Вночі 17 червня Київ зазнав комбінованої атаки з використанням ракет і дронів. Є потерпілі та руйнування в різних районах столиці, зафіксовано пожежі.
Внаслідок масованого російського обстрілу постраждало понад 10 людей: серед них жінка у важкому стані, чоловік з опіками. Зафіксовано падіння уламків, пожежі та рунування в різних районах української столиці.
У Києві перебої з електроенергією в деяких районах на тлі атаки дронів17.06.25, 00:46 • 6616 переглядiв