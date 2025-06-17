У Києві перебої з електроенергією в деяких районах на тлі атаки дронів
Київ • УНН
У ніч на 17 червня у Києві зафіксовано перебої з електропостачанням після масованої атаки російських БпЛА. Причини перебоїв з'ясовуються, деталі уточнюються.
У ніч проти 17 червня у Києві під час масованого ворожого обстрілку БпЛА в деяких районах столиці виникли перебої з електроенергією. Про це інформує Київська міська військова адміністрація (КМВА), передає УНН.
В столиці фіксуються перебої з електропостачанням
"Причини встановлюються. Деталі уточнюються", - додали в КМВА.
Нагадаємо
У ніч проти 17 червня Київ масовано атакують російські дрони. У місті лунають вибухи, влада повідомляє про постраждалих.