В Киеве перебои с электроэнергией в некоторых районах на фоне атаки дронов

В ночь на 17 июня в Киеве во время массированного вражеского обстрела БпЛА в некоторых районах столицы возникли перебои с электроэнергией. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА), передает УНН.

В столице фиксируются перебои с электроснабжением - говорится в сообщении.

"Причины устанавливаются. Детали уточняются", - добавили в КГВА.

Напомним

В ночь на 17 июня Киев массированно атакуют российские дроны. В городе раздаются взрывы, власти сообщают о пострадавших.