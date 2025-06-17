В Киеве перебои с электроэнергией в некоторых районах на фоне атаки дронов
Киев • УНН
В ночь на 17 июня в Киеве зафиксированы перебои с электроснабжением после массированной атаки российских БПЛА. Причины перебоев выясняются, детали уточняются.
В ночь на 17 июня в Киеве во время массированного вражеского обстрела БпЛА в некоторых районах столицы возникли перебои с электроэнергией. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА), передает УНН.
В столице фиксируются перебои с электроснабжением
"Причины устанавливаются. Детали уточняются", - добавили в КГВА.
Напомним
В ночь на 17 июня Киев массированно атакуют российские дроны. В городе раздаются взрывы, власти сообщают о пострадавших.