Столиця України під комбінованим ударом ворога - КМВА
Київ • УНН
Вночі 17 червня Київ зазнав комбінованої атаки з використанням ракет і дронів. Є потерпілі та руйнування в різних районах столиці, зафіксовано пожежі.
У ніч проти вівторка, 17 червня росія здійснила масовану комбіновану атаку з використанням ракет та ударних безпілотників. Про це повідомив очільник київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
У вівторок, 17 червня о 02:02 очільник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що столиця перебуває під комбінованою атакою російських ракет і дронів, мешканців закликали не публікувати роботу ППО.
Зараз столиця під комбінованим ударом ворога. росіяни застосовують ракети та ударні БпЛА. Пожежі у різних районах, працюють служби. Закликаю не публікувати в соцмережах наслідки ворожих ударів та роботу сил ППО
За його словами, такі публікації працюють на ворога.
"Будьте свідомі, не дайте агресору жодної інформації, яку він може використати проти нас", - підкреслив він.
Нагадаємо
У ніч проти вівторка, 17 червня, на Київ здійснено чергову потужну атаку БпЛА з різних сторін. Внаслідок масованого російського обстрілу постраждало понад 10 людей: серед них жінка у важкому стані, чоловік з опіками. Зафіксовано падіння уламків, пожежі та рунування в різних районах української столиці.
У Києві перебої з електроенергією в деяких районах на тлі атаки дронів17.06.25, 00:46 • 6564 перегляди