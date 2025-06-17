Столиця України під комбінованим ударом ворога - КМВА

У ніч проти вівторка, 17 червня росія здійснила масовану комбіновану атаку з використанням ракет та ударних безпілотників. Про це повідомив очільник київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

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У вівторок, 17 червня о 02:02 очільник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що столиця перебуває під комбінованою атакою російських ракет і дронів, мешканців закликали не публікувати роботу ППО.

Зараз столиця під комбінованим ударом ворога. росіяни застосовують ракети та ударні БпЛА. Пожежі у різних районах, працюють служби. Закликаю не публікувати в соцмережах наслідки ворожих ударів та роботу сил ППО - йдеться у дописі чиновника.

За його словами, такі публікації працюють на ворога.

"Будьте свідомі, не дайте агресору жодної інформації, яку він може використати проти нас", - підкреслив він.

Нагадаємо

У ніч проти вівторка, 17 червня, на Київ здійснено чергову потужну атаку БпЛА з різних сторін. Внаслідок масованого російського обстрілу постраждало понад 10 людей: серед них жінка у важкому стані, чоловік з опіками. Зафіксовано падіння уламків, пожежі та рунування в різних районах української столиці.

У Києві перебої з електроенергією в деяких районах на тлі атаки дронів