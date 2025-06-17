Столица Украины под комбинированным ударом врага – КМВА
Киев • УНН
Ночью 17 июня Киев подвергся комбинированной атаке с использованием ракет и дронов. Есть пострадавшие и разрушения в разных районах столицы, зафиксированы пожары.
В ночь на вторник, 17 июня россия совершила массированную комбинированную атаку с использованием ракет и ударных беспилотников. Об этом сообщил глава киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Во вторник, 17 июня в 02:02 глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что столица находится под комбинированной атакой российских ракет и дронов, жителей призвали не публиковать работу ПВО.
Сейчас столица под комбинированным ударом врага. россияне применяют ракеты и ударные БПЛА. Пожары в разных районах, работают службы. Призываю не публиковать в соцсетях последствия вражеских ударов и работу сил ПВО
По его словам, такие публикации работают на врага.
"Будьте сознательны, не дайте агрессору никакой информации, которую он может использовать против нас", - подчеркнул он.
Напомним
В ночь на вторник, 17 июня, на Киев совершено очередную мощную атаку БПЛА с разных сторон. В результате массированного российского обстрела пострадали более 10 человек: среди них женщина в тяжелом состоянии, мужчина с ожогами. Зафиксировано падение обломков, пожары и разрушения в разных районах украинской столицы.
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