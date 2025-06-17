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Массированная атака БпЛА на Киев: в городе многочисленные пожары, разрушения, более 10 пострадавших (обновляется)
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Столица Украины под комбинированным ударом врага – КМВА

Киев • УНН

 • 1992 просмотра

Ночью 17 июня Киев подвергся комбинированной атаке с использованием ракет и дронов. Есть пострадавшие и разрушения в разных районах столицы, зафиксированы пожары.

Столица Украины под комбинированным ударом врага – КМВА

В ночь на вторник, 17 июня россия совершила массированную комбинированную атаку с использованием ракет и ударных беспилотников. Об этом сообщил глава киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Во вторник, 17 июня в 02:02 глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что столица находится под комбинированной атакой российских ракет и дронов, жителей призвали не публиковать работу ПВО.

Сейчас столица под комбинированным ударом врага. россияне применяют ракеты и ударные БПЛА. Пожары в разных районах, работают службы. Призываю не публиковать в соцсетях последствия вражеских ударов и работу сил ПВО

- говорится в заметке чиновника.

По его словам, такие публикации работают на врага.

"Будьте сознательны, не дайте агрессору никакой информации, которую он может использовать против нас", - подчеркнул он.

Напомним

В ночь на вторник, 17 июня, на Киев совершено очередную мощную атаку БПЛА с разных сторон. В результате массированного российского обстрела пострадали более 10 человек: среди них женщина в тяжелом состоянии, мужчина с ожогами. Зафиксировано падение обломков, пожары и разрушения в разных районах украинской столицы. 

В Киеве перебои с электроэнергией в некоторых районах на фоне атаки дронов17.06.25, 00:46 • 5906 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКиев
Киев
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