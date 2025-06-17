Комбинированная атака на Киев: последствия зафиксированы на 12 локациях
Киев • УНН
В ночь на 17 июня Киев подвергся комбинированной атаке дронами и ракетами. Последствия обстрела зафиксированы в шести районах столицы, есть пострадавшие и разрушения.
В ночь на вторник, 17 июня Киев подвергся комбинированной вражеской атаке с использованием ракет и дронов. Последствия обстрела зафиксированы на 12 локациях. Об этом сообщил глава киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале, передает УНН.
В целом по состоянию на сейчас фиксируем последствия атаки на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах
По его словам, спасатели делают все, чтобы минимизировать последствия.
Глава КГВА предупредил, что опасность сохраняется. Фиксируются цели на подступах к Киеву.
"Также фиксируются новые группы вражеских дронов в других регионах, которые могут направляться в столицу. Сохраняется также ракетная опасность. Киевляне, оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги!", - добавил он.
Напомним
Ночью 17 июня Киев подвергся комбинированной атаке с использованием ракет и дронов. Есть пострадавшие и разрушения в разных районах столицы, зафиксированы пожары.
В результате массированного российского обстрела пострадали более 10 человек: среди них женщина в тяжелом состоянии, мужчина с ожогами. Зафиксировано падение обломков, пожары и разрушения в разных районах украинской столицы.
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