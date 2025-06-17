Во время вражеской атаки Киева умер пожилой гражданин США - Кличко
Киев • УНН
Ночью 17 июня во время атаки на Киев в Соломенском районе умер 62-летний гражданин США. Медики констатировали клиническую смерть.
В ночь на вторник, 17 июня, во время вражеской атаки Киева умер пожилой гражданин Соединенных Штатов Америки, сообщил мэр города Виталий Кличко, передает УНН.
Во время атаки на Киев в Соломенском районе в доме, напротив того, где медики оказывали помощь пострадавшим, умер 62-летний гражданин США. Медики констатировали клиническую смерть - биологическую смерть
Как сообщалось, в столице Украины в результате вражеской атаки, на 12 локациях фиксируются последствия российских обстрелов.
Напомним
В ночь на вторник, 17 июня, на Киев совершена очередная мощная атака с разных сторон. В результате массированного российского в городе много пострадавших: среди них женщина в тяжелом состоянии, мужчина с ожогами. Зафиксировано падение обломков, пожары и разрушения в разных районах украинской столицы.