Атака рф на Київ: уже 55 постраждалих, про жертв точних даних немає

Кількість постраждалих у Києві внаслідок нічної атаки рф зросла до 55, понад 40 госпіталізовано, за даними поліції, загинуло 14 людей, однак щодо жертв точних даних немає, розбирають завали у багатоповерхівці, де обвалився підʼїзд, повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

Кількість постраждалих у столиці збільшується. Наразі їх 55. Понад 40 людей доставили в медзаклади міста. Щодо загиблих точної інформації поки немає. Оскільки на місцях працюють рятувальники - написав Кличко.

З його слів, зокрема у Соломʼянському районі розбирають завали в житловому будинку, де обвалився цілий підʼїзд.

Попередньо, за інформацією рятувальників і поліції, загиблих 14 - зазначив мер столиці.

У Соломʼянському та Дарницькому районах, з його слів, розгорнуті штаби для допомоги всім постраждалим від масованої атаки ворога на столицю.

Нагадаємо

Раніше було відомо про 14 загиблих та понад 40 постраждалих внаслідок атаки рф на Київ.

Масована атака рф на Київ: щонайменше 14 загиблих, понад 40 постраждалих