Атака рф на Київ: уже 55 постраждалих, про жертв точних даних немає
Київ • УНН
Кількість постраждалих у Києві зросла до 55, понад 40 госпіталізовано. У Солом'янському районі розбирають завали, загинуло 14 людей, розгорнуто штаби допомоги.
Кількість постраждалих у Києві внаслідок нічної атаки рф зросла до 55, понад 40 госпіталізовано, за даними поліції, загинуло 14 людей, однак щодо жертв точних даних немає, розбирають завали у багатоповерхівці, де обвалився підʼїзд, повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
Кількість постраждалих у столиці збільшується. Наразі їх 55. Понад 40 людей доставили в медзаклади міста. Щодо загиблих точної інформації поки немає. Оскільки на місцях працюють рятувальники
З його слів, зокрема у Соломʼянському районі розбирають завали в житловому будинку, де обвалився цілий підʼїзд.
Попередньо, за інформацією рятувальників і поліції, загиблих 14
У Соломʼянському та Дарницькому районах, з його слів, розгорнуті штаби для допомоги всім постраждалим від масованої атаки ворога на столицю.
Нагадаємо
Раніше було відомо про 14 загиблих та понад 40 постраждалих внаслідок атаки рф на Київ.
Масована атака рф на Київ: щонайменше 14 загиблих, понад 40 постраждалих17.06.25, 01:15 • 28820 переглядiв