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"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
06:29 • 8102 просмотра
"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
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"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами

Киев • УНН

 • 7664 просмотра

Ночью рф выпустила более 440 дронов и 32 ракеты по Украине, в частности по Киеву. Погибло 15 человек, 75 ранены, атаковано 8 районов Киева.

"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами

рф ночью выпустила по Украине более 440 дронов и 32 ракеты, нанесла один из самых страшных ударов по Киеву, известно о 15 жертвах атаки рф по Украине, 75 раненых, такие атаки - чистой воды терроризм, и мир должен отреагировать соответственно, украинская сторона контактирует со всеми партнерами, чтобы был надлежащий ответ, сообщил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Регулярные доклады министра внутренних дел Клименко и военных командующих о ситуации после массированного российского удара. Больше 440 дронов и 32 ракеты. Один из самых страшных ударов по Киеву

- написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, также в течение ночи были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина.

Сейчас в Киеве пытаются достать людей из-под завалов обычного жилого дома. Сколько их, сейчас непонятно. россияне разрушили целый подъезд. В общей сложности повреждены дома в восьми районах Киева. До сих пор продолжаются работы после удара по Одессе, спасатели работают на всех местах прилетов. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, известно о 75 раненых людях. По состоянию на это время 15 погибших людей

- указал Зеленский.

Президент выразил соболезнования родным и близким.

Такие атаки - чистой воды терроризм. И весь мир, США и Европа, наконец, должны отреагировать так, как цивилизованное общество реагирует на террористов. путин это делает исключительно потому, что может себе позволить продолжать войну. Он хочет войны и дальше. Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза. Контактируем со всеми партнерами на всех возможных уровнях, чтобы был надлежащий ответ. Это террористы должны чувствовать боль, а не нормальные, мирные люди

- подчеркнул Зеленский.

рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА17.06.25, 08:57 • 18894 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиев
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