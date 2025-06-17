У Києві оголосили жалобу за жертвами масованої атаки рф

У Києві оголосили 18 червня День жалоби за жертвами масованої атаки рф на столицю, завтра в місті заборонені будь-які розважальні заходи, повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

Завтрашній день, 18 червня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю - повідомив Кличко.

З його слів, ц цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

"18 червня в місті заборонені будь-які розважальні заходи", - повідомив мер.

Про жертв та поранених

"Розбір завалів у столиці триває. На цей час точно відомо про трьох загиблих у Дарницькому районі. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію в Соломʼянському районі", - вказав Кличко.

За інформацією медиків, яку наводить КМВА, станом на 10:00 виявлено 114 постраждалих. З них 68 госпіталізовані. У тому числі в лікарнях Києва 2 дитини в стані середньої тяжкості. Встановлено особи чотирьох загиблих. Також встановлюються особи ще понад 10 загиблих. Крім цього, є зниклі безвісти внаслідок влучання ракети в будинок в Соломʼянському районі.

"Усі служби та лікарі зосереджені на порятунку та наданні допомоги постраждалим", - наголосили в КМВА.

Ситуація по районах

За даними КМВА, на 11:20 внаслідок застосування ворогом ударних БпЛА, крилатих та балістичних ракет зафіксовано:

Соломʼянський район: влучання ворожого БпЛА в гуртожиток (4-5 поверхи), без пожежі; влучання ракети в 9-поверховий житловий будинок. Триває рятувальна операція та розбір завалів; пошкодження 5-поверхового житлового будинку з руйнуванням даху та перекриття; пошкодження ліцею-інтернату; пошкодження СТО; падіння ворожих повітряних цілей та уламків збитих цілей в зоні нежитлової забудови на кількох локаціях. На місці розгорнута робота рятувальників, триває локалізація / ліквідація займань;

Святошинський район: руйнування ліфтової шахти та прилеглої квартири внаслідок влучання ворожого БпЛА в 12-поверховий житловий будинок; пошкодження та пожежа в зоні нежитлової забудови;

Дарницький район: пошкодження ліцею та дитячого садка; пошкодження на рівні 10-17 поверхів 20-поверхового житлового будинку; вибиті вікна в багатоквартирних житлових будинках на кількох локаціях; пошкодження будівель та поїзда Укрзалізниці; пошкодження із займанням на кількох локаціях;

Дніпровський район: пошкодження стіни житлового будинку внаслідок, застрягання уламка збитої ворожої повітряної цілі; падіння уламків та пошкодження на кількох локаціях в різних частинах району. У тому числі пошкоджено контактну мережу Укрзалізниці;

Подільський район: падіння уламків збитих повітряних цілей на кількох локаціях, попередньо - без значних пошкоджень;

Оболонський район: пошкоджено приватний легковий автомобіль;

Шевченківський район: пошкодження вікон будівель та автомобілів на кількох локаціях. На місці виникли пожежі - ліквідовані ДСНС.

Загалом внаслідок атаки рф зафіксовані численні пошкодження автомобілів, вирви та пошкодження конструкцій будівель. Разом - на понад 30 локаціях.

Рятувальники, як вказано, локалізували та ліквідували пожежі на площі понад 10 тис. квадратних метрів. Наразі тривають роботи з розчищення завалів, перекриття пошкоджених дахів, прибирання будівельного сміття.

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