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Сибіга опублікував відео батьків, які в Києві чекали на порятунок сина, та дізналися про його загибель

Київ • УНН

 • 1062 перегляди

Голова українського МЗС поширив відео батьків, які в Києві чекали на порятунок сина біля завалів багатоповерхівки, зруйнованої ударом рв, та дізналися про його загибель Рятувальники знайшли тіло молодого чоловіка. Внаслідок атаки рф у Києві у ніч на 17 червня загинуло 14 людей.

Сибіга опублікував відео батьків, які в Києві чекали на порятунок сина, та дізналися про його загибель

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував відео батьків, які в Києві чекали на порятунок сина, але дізналися про його загибель. Про це УНН повідомляє з посиланням пост Сибіги у соцмережі X.

Деталі

Він звернувся до партнерів України із закликом посилити тиск на росію та зупинити її нещадний терор в Україні

Ось жахлива ціна бездіяльності та слабкості. Слова не можуть зупинити російський терор. Тільки сила може це зробити. Сила зброї та санкцій. Дорогі партнери! Сьогодні путін вбиває наших дітей. Але якщо ваша слабка політика буде продовжуватися, завтра він убиватиме ваших

- написав український дипломат.

Він наголосив, що Україна ніколи не прийме нічого, що послаблює її перед обличчям такого терору.

Ми ніколи не пробачимо і не забудемо ці злочини. Ми не покладемо рук, поки росія не заплатить за все, що вона накоїла

- додав він.

Доповнення

Сьогодні під завалами дев'ятиповерхівки, на яку росія під час атаки на КИїв скинула ракету, рятувальники виявили тіло 31-річного чоловіка, мама і тато якого цілий день чекали на його порятунок на місці трагедії, поки рятувальники розбирали завали.

Станом на вечір 17 червня у Києві внаслідок масованої атаки рф, здійсненої напередодні, виявлено тіла 14 загиблих

Зокрема, у дев'ятиповерхівці, що у Солом'янському районі столиці, під завалами знайшли 9 загиблих, усі дорослі. У той же час. врятувати вдалося 26 людей.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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Kyiv
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