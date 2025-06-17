Сибига опубликовал видео родителей, которые в Киеве ждали спасения сына, и узнали о его гибели

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига опубликовал видео родителей, которые в Киеве ждали спасения сына, но узнали о его гибели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пост Сибиги в соцсети X.

Детали

Он обратился к партнерам Украины с призывом усилить давление на россию и остановить ее беспощадный террор в Украине

Вот ужасная цена бездействия и слабости. Слова не могут остановить российский террор. Только сила может это сделать. Сила оружия и санкций. Дорогие партнеры! Сегодня путин убивает наших детей. Но если ваша слабая политика будет продолжаться, завтра он будет убивать ваших - написал украинский дипломат.

Он подчеркнул, что Украина никогда не примет ничего, что ослабляет ее перед лицом такого террора.

Мы никогда не простим и не забудем эти преступления. Мы не опустим руки, пока россия не заплатит за все, что она натворила - добавил он.

Дополнение

Сегодня под завалами девятиэтажки, на которую россия во время атаки на КИев сбросила ракету, спасатели обнаружили тело 31-летнего мужчины, мама и папа которого целый день ждали его спасения на месте трагедии, пока спасатели разбирали завалы.

По состоянию на вечер 17 июня в Киеве в результате массированной атаки рф, осуществленной накануне, обнаружены тела 14 погибших.

В частности, в девятиэтажке, что в Соломенском районе столицы, под завалами нашли 9 погибших, все взрослые. В то же время. спасти удалось 26 человек.

МИД организовало визит иностранных дипломатов в разбитую после удара рф 17 июня многоэтажку в Киеве

В ГСЧС уточнили, что поисково-спасательные работы на месте попадания российской ракеты по многоквартирному дому в Киеве будут продолжаться всю ночь, если не будет воздушной тревоги и новых атак от российского агрессора.

Только в Киеве зафиксировали около 30 попаданий: Зеленский об одной из крупнейших комбинированных атак рф на Украину