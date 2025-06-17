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Сибига опубликовал видео родителей, которые в Киеве ждали спасения сына, и узнали о его гибели

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Глава украинского МИД распространил видео родителей, которые в Киеве ждали спасения сына возле завалов многоэтажки, разрушенной ударом рф, и узнали о его гибели. Спасатели нашли тело молодого человека. В результате атаки рф в Киеве в ночь на 17 июня погибло 14 человек.

Сибига опубликовал видео родителей, которые в Киеве ждали спасения сына, и узнали о его гибели

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига опубликовал видео родителей, которые в Киеве ждали спасения сына, но узнали о его гибели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пост Сибиги в соцсети X.

Детали

Он обратился к партнерам Украины с призывом усилить давление на россию и остановить ее беспощадный террор в Украине

Вот ужасная цена бездействия и слабости. Слова не могут остановить российский террор. Только сила может это сделать. Сила оружия и санкций. Дорогие партнеры! Сегодня путин убивает наших детей. Но если ваша слабая политика будет продолжаться, завтра он будет убивать ваших

- написал украинский дипломат.

Он подчеркнул, что Украина никогда не примет ничего, что ослабляет ее перед лицом такого террора.

Мы никогда не простим и не забудем эти преступления. Мы не опустим руки, пока россия не заплатит за все, что она натворила

- добавил он.

Дополнение

Сегодня под завалами девятиэтажки, на которую россия во время атаки на КИев сбросила ракету, спасатели обнаружили тело 31-летнего мужчины, мама и папа которого целый день ждали его спасения на месте трагедии, пока спасатели разбирали завалы.

По состоянию на вечер 17 июня в Киеве в результате массированной атаки рф, осуществленной накануне, обнаружены тела 14 погибших

В частности, в девятиэтажке, что в Соломенском районе столицы, под завалами нашли 9 погибших, все взрослые. В то же время. спасти удалось 26 человек.

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Лилия Набока

Лилия Набока

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