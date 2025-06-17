Сибига опубликовал видео родителей, которые в Киеве ждали спасения сына, и узнали о его гибели
Киев • УНН
Глава украинского МИД распространил видео родителей, которые в Киеве ждали спасения сына возле завалов многоэтажки, разрушенной ударом рф, и узнали о его гибели. Спасатели нашли тело молодого человека. В результате атаки рф в Киеве в ночь на 17 июня погибло 14 человек.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига опубликовал видео родителей, которые в Киеве ждали спасения сына, но узнали о его гибели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пост Сибиги в соцсети X.
Детали
Он обратился к партнерам Украины с призывом усилить давление на россию и остановить ее беспощадный террор в Украине
Вот ужасная цена бездействия и слабости. Слова не могут остановить российский террор. Только сила может это сделать. Сила оружия и санкций. Дорогие партнеры! Сегодня путин убивает наших детей. Но если ваша слабая политика будет продолжаться, завтра он будет убивать ваших
Он подчеркнул, что Украина никогда не примет ничего, что ослабляет ее перед лицом такого террора.
Мы никогда не простим и не забудем эти преступления. Мы не опустим руки, пока россия не заплатит за все, что она натворила
Дополнение
Сегодня под завалами девятиэтажки, на которую россия во время атаки на КИев сбросила ракету, спасатели обнаружили тело 31-летнего мужчины, мама и папа которого целый день ждали его спасения на месте трагедии, пока спасатели разбирали завалы.
По состоянию на вечер 17 июня в Киеве в результате массированной атаки рф, осуществленной накануне, обнаружены тела 14 погибших.
В частности, в девятиэтажке, что в Соломенском районе столицы, под завалами нашли 9 погибших, все взрослые. В то же время. спасти удалось 26 человек.
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В ГСЧС уточнили, что поисково-спасательные работы на месте попадания российской ракеты по многоквартирному дому в Киеве будут продолжаться всю ночь, если не будет воздушной тревоги и новых атак от российского агрессора.
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